익산시, 취약계층 주거환경 개선…'안심 보금자리' 조성

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 18일 취약계층 주택 집수리를 마쳤다
- 전북광역자활센터 사업 선정으로 2500만원 투입했다
- 천장·욕실·단열·도배를 고쳐 안심주거로 개선했다
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천장·욕실·단열공사부터 도배·장판 교체까지 주거 불편 해소
익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 열악한 주거환경에서 생활하는 취약계층 가구를 대상으로 대규모 집수리를 진행해 안전하고 쾌적한 주거공간으로 개선했다고 18일 밝혔다.
시는 전북광역자활센터가 주관하는 '2026년 주거환경 토탈케어 서비스 지원사업'에 선정돼 주거환경 개선이 시급한 취약계층 가구를 대상으로 집수리를 추진했다.
주거환경 토탈케어 서비스는 열악한 환경에 놓인 취약계층을 대상으로 집수리와 청소, 소독·방역 등을 종합적으로 지원하는 사업이다.
이번 지원 대상은 노모와 장애가 있는 두 아들이 함께 생활하는 가구로 경제적 어려움으로 장기간 주택을 제대로 보수하지 못한 상태였다. 단열이 부족해 폭염과 한파에 취약했으며 집 곳곳에 곰팡이가 발생하는 등 주거환경 개선이 시급했다.
시는 2500만원 상당을 투입해 천장 보수와 욕실 공사를 비롯해 단열공사, 도배·장판 교체 등 주택 전반에 대한 정비를 진행했다.
이번 집수리를 통해 주거환경의 안전성과 쾌적성을 높이고 가족들이 보다 건강한 환경에서 생활할 수 있도록 지원했다.
시는 앞으로도 열악한 주거환경에 놓인 취약계층을 적극 발굴하고 공공·민간 복지자원을 연계해 가구별 상황에 맞는 주거복지 지원을 이어갈 계획이다.
최영숙 익산시 복지정책과장은 "주거환경은 시민의 건강과 삶의 질을 좌우하는 중요한 복지 기반"이라며 "앞으로도 민관의 다양한 자원을 연계해 시민들의 복지 향상을 위한 지원을 지속하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com