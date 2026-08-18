함양소방서, 신종 안보위협 대비 을지연습 돌입…대응 체계 점검

AI 핵심 요약beta
- 함양소방서가 18일부터 21일까지 을지연습을 실시했다.
- 무인기 테러와 복합재난 등 신종 위협에 대비했다.
- 전시 가정 소방동원과 공조체계를 점검했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 전시와 유사한 상황을 가정한 국가 비상대비 훈련이 경남 함양지역에서 소방 대응 체계를 중심으로 진행된다.
함양소방서는 18일부터 21일까지 나흘간 국가 비상대비태세 확립을 위한 2026년 을지연습을 실시한다고 밝혔다.
을지연습은 전시나 사변, 이에 준하는 국가비상사태 발생 시 군민의 생명과 재산을 보호하기 위해 정부와 지자체, 유관기관이 합동으로 시행하는 비상대비 훈련이다.
올해 함양소방서 훈련은 무인기와 드론을 이용한 테러, 다중이용시설 공격, 사이버 침해 등으로 나타나는 신종 안보 위협과 대형 복합재난 상황을 반영해 소방의 실전 대응 능력을 높이는 데 초점을 맞췄다.
소방서는 훈련 첫날 비상소집 응소로 시작해 본서 내 을지연습 상황실을 운영하며 전시 상황을 가정한 소방력 동원 절차와 화재진압, 인명구조 대책, 유관기관 공조 체계 등 전반적인 소방 대응 태세를 점검할 예정이다.
관내 다중이용시설을 대상으로 한 모의 훈련과 정보통신망 장애 상황을 상정한 대응 절차 확인 등 다양한 시나리오를 통해 실제 상황에서의 지휘 체계와 현장 대응 능력을 함께 검증할 계획이다.
yun0114@newspim.com