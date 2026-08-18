전북도, 내년 말산업 육성사업자 모집…농촌 신소득원 확대

AI 핵심 요약beta
- 전북도는 18일 2027년 말산업육성 지원사업 신청을 받는다고 밝혔다.
- 학생승마체험·유소년단 등 6개 분야에 최대 3000만원을 지원한다.
- 전북도는 28일까지 접수해 9월 말 최종 사업자를 정한다.
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2018년 특구 지정 이후 승마시설 33개소·정기 승마인구 4543명 확대
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 말산업을 농촌의 새로운 소득원으로 키우고 승마와 관광·체험을 연계한 산업 기반을 넓히기 위해 '2027년 말산업육성 지원사업' 대상자 모집에 나선다고 18일 밝혔다.
이번 사업은 농림축산식품부 말산업육성지원 사업으로 ▲학생승마체험 ▲유소년 승마단 운영 ▲농촌관광 승마 활성화 ▲농어촌형 승마시설 지원 ▲승용마 조련 강화 ▲말 보호시설 운영·개보수 등 6개 분야로 추진된다.
학생승마체험은 학생 1명당 승마체험 10회와 보험료 등을 포함해 32만원을 지원하며 유소년 승마단은 장구 구입과 훈련·대회 참가 등에 개소당 최대 3000만원을 지원한다. 승용마 조련 강화사업은 2~6세 어린 말을 대상으로 5~6개월간 위탁 조련비를 마리당 500만원 지원한다.
농촌지역 외승 프로그램과 승마시설, 말 보호시설 운영 및 개보수 등도 지원 대상에 포함된다.
사업 참여를 희망하는 농가와 단체, 승마시설 운영자 등은 사업신청서와 사업계획서, 관련 증빙서류를 갖춰 오는 28일까지 해당 시·군 축산부서에 신청하면 된다.
접수 사업은 시·군과 전북도의 타당성 검토를 거쳐 농림축산식품부에 추천되며 한국마사회 심사평가단의 서면·현장실사와 종합심사를 통해 9월 말 최종 사업자가 결정된다.
전북도는 지난 2018년 전국 네 번째로 말산업특구에 지정된 이후 2026년까지 156억원을 투입해 승마시설 확충과 승마 저변 확대 등을 추진해 왔다.
그 결과 2025년 기준 도내 승마시설은 33개소로 특구 지정 당시보다 44% 증가했으며 말 사육업체는 177개소로 33% 늘었다. 정기 승마인구도 4543명으로 85% 증가했고 전국승마대회 개최 횟수는 2018년 5회에서 2025년 23회로 확대됐다.
도는 시·군과 함께 사업내용과 신청절차를 홍보하고 도내 말 사육농가와 승마시설, 관련 단체의 적극적인 참여를 지원할 계획이다.
lbs0964@newspim.com