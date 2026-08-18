전남광주, 20일 을지연습 연계 민방위훈련...오후 2시 공습경보

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시가 18일 공습대비 민방위 훈련을 예고했다.
- 훈련은 20일 오후 2시부터 20분간 전국 동시 진행된다.
- 대피소 이동과 행동요령 교육, 소방차 길 터주기를 한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시는 20일 오후 2시부터 20분간 을지연습과 연계하여 공습대비 민방위 훈련을 실시한다고 18일 밝혔다.
이번 훈련은 공습 상황을 가정하여 시민들의 재난 대응 능력을 향상시키기 위해 실시된다. 훈련은 전국적으로 동시에 진행되며 주민 대피와 비상시 국민행동요령 교육 등을 중심으로 진행된다.
훈련 당일 오후 2시 공습경보가 발령되면 사이렌이 울리고 시민들은 가까운 민방위 대피소나 안전한 지하공간으로 이동해야 한다. 대피소의 위치는 네이버와 다음 등의 포털 사이트와 '안전디딤돌', 카카오, 티맵 등 지도 애플리케이션에서 확인할 수 있다.
대피소에서 시민들은 라디오 방송을 통해 비상시 행동요령 교육을 받으며 오후 2시15분에는 경계경보가 발령돼 주민 통제가 해제된다. 훈련은 오후 2시20분 경보 해제로 마무리된다.
훈련에서는 비상시 국민행동요령 교육과 함께 소방차 길 터주기 훈련도 진행해 시민의 재난 대응능력을 높일 예정이다. 특히 많은 시민이 이용하는 대형마트, 백화점, 영화관 등 다중이용시설에서도 자율적인 훈련이 실시된다.
전남광주통합특별시는 훈련에 앞서 대피소와 경보시설을 점검하고 대피로와 대피소에 안내요원을 배치하여 시민들이 안전하게 대피할 수 있도록 준비하고 있다.
8월 폭염에 대비해 식수 준비 등 온열질환 예방대책을 마련하고 노인·장애인 등 대피가 어려운 시민에 대해서도 안전관리계획을 수립해 훈련에 차질이 없도록 할 계획이다.
훈련 기간 동안 시민의 불편을 최소화하기 위해 철도, 지하철, 항공기, 선박, 병원 등은 정상 운영하며 대중교통 이용객들은 안내방송을 통해 훈련상황과 비상시 행동요령을 청취할 수 있도록 할 예정이다.
김준영 시민안전실장은 "이번 훈련은 통합 이후 처음 실시하는 민방위 훈련인 만큼 시민의 생명과 안전을 지키는 중요한 의미가 있다"며 "시민들은 실제 공습 상황을 가정한 훈련에 적극 참여해 주기 바란다"고 강조했다.
ej7648@newspim.com