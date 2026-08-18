제22회 제천국제음악영화제 내달 3일 개막…'시민 속 축제'로 도약

AI 핵심 요약beta
- 제22회 제천국제음악영화제가 9월 3일부터 8일까지 열린다.
- 영화제는 도심 전역으로 공간을 넓혀 시민 참여를 강화했다.
- 개막작은 ‘콩고 보이’이며 자오지핑이 영화음악상을 받는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
115개국 2174편 역대 최다 출품…자오지핑 수상·'콩고 보이' 개막작
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =아시아 유일의 국제음악영화제이자 대한민국 대표 음악영화 축제인 제22회 제천국제음악영화제(JIMFF)가 오는 9월 3일부터 8일까지 6일간 제천시 일원에서 열린다.
올해 영화제는 행사 공간을 도심 곳곳으로 확대하고 시민 참여 프로그램을 강화해 '시민과 함께하는 축제'로 거듭난다.
18일 영화제 측에 따르면 제22회 제천국제음악영화제는 제천예술의전당을 중심으로 시내 전역을 축제 공간으로 연결해 시민들이 일상 속에서 영화와 음악을 즐길 수 있도록 했다.
특히 시민 대상 무료 공연 '원 썸머 드림'을 새롭게 선보이며 영화제의 접근성과 공공성을 높인다.
올해 영화제에는 전 세계 115개국에서 2174편이 출품돼 역대 최다 기록을 세웠다.
지난해보다 약 10% 증가한 규모로 국제적인 음악영화 축제로서 위상을 다시 한번 확인했다.
대표 음악 프로그램인 '원 썸머 나잇 위드 케이팝 시즌2'는 티켓 판매 시작 15분 만에 매진되며 높은 관심을 입증했다.
홍보대사 '짐페이스(JIMFFACE)' 배우 안재홍을 비롯해 영화·음악계 주요 인사들도 제천을 찾아 관객과 소통할 예정이다.
올해 제천영화음악상은 중국 영화음악 거장 자오지핑이 받는다.
자오지핑은 장이머우, 천카이거 등 중국 영화 거장들의 작품에서 전통음악과 서양 음악 기법을 결합해 독창적인 영화음악을 선보여 왔다.
수상을 기념해 그의 대표작인 '패왕별희', '홍등', '황토지' 등이 상영되며 마스터클래스도 마련된다.
개막작은 라피키 파리알라 감독의 뮤지컬 영화 '콩고 보이'다. 올해 칸국제영화제 '주목할 만한 시선'에 초청된 작품으로 전쟁과 이주라는 현실 속에서 음악을 통해 삶의 희망과 정체성을 찾아가는 소년의 이야기를 담았다.
영화제 관계자는 "올해 제22회 제천국제음악영화제는 영화와 음악을 넘어 시민의 일상 속으로 한층 가까이 다가가는 축제를 지향한다"며 "제천 시민과 국내외 관객이 함께 영화와 음악을 즐기는 시간이 되길 기대한다"고 밝혔다.
한편 제22회 제천국제음악영화제는 초가을 제천의 자연과 도심을 배경으로 영화 상영과 공연, 관객과 영화인 간 만남 등 다양한 프로그램을 통해 6일간 관객들을 만날 예정이다.
choys2299@newspim.com