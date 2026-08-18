'생거진천쌀'부터 스마트축산까지…진천군, 미래농업 전환 속도

AI 핵심 요약beta
- 진천군이 18일 저탄소·스마트 농업 전환을 추진했다.
- 30개 농가 참여한 쌀 혁신 벨트로 감축 기술을 실증했다.
- 수박·축산·스마트팜도 확대해 경쟁력 강화에 나섰다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 진천군이 기후 변화와 농촌 인력 감소에 대응해 농업의 저탄소·스마트 전환에 속도를 내고 있다.
벼와 수박 등 지역 대표 작목은 물론 시설 농업과 축산 분야까지 과학 영농 기술을 현장에 확대하는 방식이다.
진천군 농업기술센터는 올해 생산 단계의 기술 혁신과 과학 영농 실증을 통해 농가의 노동력과 생산비 부담을 낮추고 지역 농업의 경쟁력을 높이는 데 주력하고 있다고 18일 밝혔다.
핵심 사업은 '저탄소·고품질 쌀 혁신 벨트'다.
군은 2026년부터 2년간 10억 원을 투입해 30개 농가와 3개 도정업체가 참여하는 100ha 규모의 거점 단지를 조성한다.
단지에는 논물 관리, 바이오차, 완효성 비료, 중생종 재배 등 7개 온실가스 감축 기술을 적용한다.
감축 효과를 측정해 2027년 저탄소 농산물 인증을 취득하고 브랜드 개발과 유통·마케팅까지 연계해 '생거진천쌀'의 부가가치를 높일 계획이다.
알찬미와 청품 채종포 10ha 조성과 벼 건조·정선 시설 구축도 추진한다.
농기계 자동 조향 장치와 무논직파 기술을 도입해 노동력과 물 사용량, 탄소 배출을 줄이는 방안도 시험하고 있다.
지역 특화 작목인 수박도 변화를 꾀한다.
군은 중소형 수박을 새로운 소득 작목으로 육성하고 통합 브랜드 '소과담'을 개발했다.
스마트 농업 확산을 위한 기반도 마련했다.
군은 1만119㎡ 규모의 과학 영농 실증 시험 포를 조성하고 이 가운데 720㎡에 시설 채소 스마트팜을 구축했다.
내년부터는 농업인이 직접 시험 포를 찾아 환경 제어와 양액 관리 등 스마트 농업 기술과 재배 데이터를 공유할 수 있는 개방형 플랫폼으로 운영할 예정이다.
축산 분야에서는 14농가에 3억700만 원을 투입해 악취 저감, 스마트 번식관리, 축사 재해 예방 등 5개 시범 사업을 추진하고 있다.
드론·무인 헬기 공동 방제와 병해충 방제, 유용 미생물 공급, 토양 검정 등 현장 영농 지원도 병행한다.
남기순 농업기술센터 소장은 "기후 변화와 농촌 인력 감소에 대응하려면 농업인이 체감할 수 있는 기술 혁신이 중요하다"며 "저탄소·스마트 농업 기술을 확대해 농가 경쟁력을 높이고 지속 가능한 생거진천 농업의 기반을 만들겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com