한국관광공사, 인도 포상관광 단체 잇따라 유치 성공

AI 핵심 요약beta
- 한국관광공사는 9월 인도 포상관광객 약 2천명을 유치했다.
- 허벌라이프 1400명과 비를라 오퍼스 465명이 한국을 찾는다.
- 공사는 인도 MICE 마케팅을 강화해 유치 확대에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)가 인도 중대형 포상관광 단체를 잇따라 유치해 오는 9월 약 2천 명 규모의 인도 관광객이 한국을 찾는다.
먼저, 글로벌 건강·웰니스 기업인 인도 허벌라이프(Herbalife)의 임직원 등 약 1400명이 9월 6일부터 11일까지 총 3회에 걸쳐 서울과 강원도 등을 방문한다. 공사 뉴델리지사는 이번 단체 유치를 위해 2024년부터 인도 허벌라이프 측과 지속적으로 접촉하며 유치 활동을 전개해 왔다. 허벌라이프 본사가 소재한 인도 벵갈루루에서 MICE 설명회를 개최해 방한관광 콘텐츠와 한국의 MICE 지원 프로그램을 적극 홍보했다.
허벌라이프는 당초 조지아를 유력 포상관광 목적지로 검토했으나, 올해 6월 방한 사전답사 당시 공사 임원진과의 면담을 통해 공사의 적극적인 지원 의지를 확인하고 최종 목적지를 한국으로 확정했다. 현재 참가자의 90% 이상이 항공권 발권을 완료했으며, 주인도 대한민국 대사관에서도 비자 발급을 적극 지원하고 있다.
또한, 인도 페인트 제조·유통기업 비를라 오퍼스(Birla Opus) 임직원 465명도 9월 1일부터 7일까지 서울과 경기도 일원을 찾는다. 당초 약 300명으로 계획됐던 이번 단체 규모는 공사의 사전 답사 지원 이후 한국관광 프로그램에 대한 높은 만족도를 바탕으로 참가인원이 465명까지 확대됐다.
인도 기업의 포상관광 단체는 대부분 5성급 호텔을 이용하는 등 대표적 고부가가치 관광객으로 손꼽힌다. 그동안 인도 기업은 유럽과 동남아를 주요 MICE 목적지로 선호해 왔으나, 최근 K-컬처 인기 등을 바탕으로 방한 호감도가 상승하면서 인도 주요 기업들도 새로운 포상관광 목적지로 한국을 적극적으로 고려하는 사례가 증가하고 있다.
공사 홍현선 코리아MICE뷰로실장은 "포상관광을 통해 한국을 찾은 외국인 1인당 소비액은 $2710로, 일반 관광객 1인당 소비액 $1,801 대비 1.5배 가량 높다"라며, "최근 인도가 방한 MICE 시장의 핵심으로 부상함에 따라 공사는 내년 뉴델리지사를 기업회의 및 인센티브 관광 유치 전담 거점 지사로 지정하고, 인도 현지에서 MICE 로드쇼를 개최하는 등 적극적인 유치 마케팅을 통해 대형 포상관광단체 유치를 지속적으로 확대해 나가겠다"라고 말했다.
한편, 지난 5월에는 인도 대표 금융기업 HDFC 임직원 650명이 한국을 방문하는 등 인도 중대형 포상관광 단체의 방한이 지속되고 있다. 공사가 올해 3분기까지 직접 유치 및 지원한 인도 포상관광 단체 방한객은 전년 같은 기간 대비 279% 증가한 4075명에 달할 것으로 예상된다. 4분기에도 중대형 인센티브 단체의 방한이 예정돼 있어 올해 연간 유치 인원은 1만 명을 넘어설 것으로 기대된다.
jyyang@newspim.com