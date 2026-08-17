[PGA] 셰플러, 누적 상금 1697억원...우즈와 제치고 통산 1위 눈앞

AI 핵심 요약beta
- 스코티 셰플러가 17일 PGA 세인트주드 챔피언십을 제패했다.
- 셰플러는 시즌 2승과 통산 21승을 달성했다.
- 우즈와 상금 차를 104만달러로 줄여 1위가 임박했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 스코티 셰플러(미국)가 미국프로골프(PGA) 투어 페덱스 세인트주드 챔피언십을 제패하며 통산 상금 1위 자리를 눈앞에 뒀다.
셰플러는 17일(한국시간) 미국 테네시주 멤피스에서 끝난 대회 최종 라운드에서 2위 그룹을 8타 차로 떼어놓는 완승을 거두며 시즌 2번째 트로피를 들어 올렸다. 통산 21승째다.
이번 우승으로 상금 360만 달러(한화 약 50억9344만 원)를 보탠 셰플러는 PGA 투어 통산 상금 1억1996만4411달러(1697억3123만 원)를 기록했다.
이로써 2000년 2월 13일부터 26년 동안 통산 상금 1위를 지켜온 '골프 황제' 타이거 우즈(1억2099만9166달러· 1711억9406만 원)와의 격차는 약 104만 달러(14억7144만 원)로 줄어들었다.
상금 순위 1위 등극은 시간문제다. PGA 투어는 플레이오프 2차전인 BMW 챔피언십과 최종전 투어 챔피언십을 남겨두고 있다. BMW 챔피언십에는 2000만 달러(282억9600만 원), 투어 챔피언십에는 4000만 달러(565억9200만 원)의 거액이 걸려 있다. 셰플러가 남은 대회에서 상위권 성적만 유지해도 우즈의 기록을 넘어서게 된다.
이번 대회에서 66위에 그친 로리 매킬로이(북아일랜드)는 통산 상금 1억1648만8972달러(1648억1388만 원)로 3위에 머물렀다. 매킬로이 역시 우즈와의 격차가 크지 않아 남은 플레이오프 결과에 따라 상금 순위 판도를 흔들 변수로 남아있다.
psoq1337@newspim.com