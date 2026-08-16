경기도·GH, 포천에 매입임대주택 28호 준공…11월 입주자 모집

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기주택도시공사(GH)는 포천시 선단동과 신읍동 일원에 무주택 저소득 가구의 주거 안정을 위한 약정형 매입임대주택 총 28호를 지난달 준공했다고 16일 밝혔다.

경기도청 전경. [사진=경기도청]

도에 따르면 이번에 준공된 주택은 ▲포천시 선단동 도시형생활주택 12호 ▲포천시 신읍동 다세대주택 16호다. 두 사업지는 지난해 12월 매입 약정을 체결한 뒤 올해 1월 공사에 착공했다.

약정형 매입임대주택은 신축 예정 주택을 대상으로 GH가 민간사업자와 사전에 매입 약정을 체결하고 설계·시공 단계부터 참여해 품질을 관리하는 방식의 임대주택이다. 기존 준공 후 매입 방식과 달리 공공이 공사 단계부터 개입해 주거 품질을 체계적으로 확보할 수 있다는 장점이 있다.

입주자 모집은 오는 11월 진행될 예정이다. 임대 조건은 시세의 30% 수준으로 공급되며, 계약은 2년 단위로 체결된다. 입주 자격을 유지할 경우 최장 30년까지 거주할 수 있다.

입주자 모집 일정과 자격요건 등 세부 사항은 GH 누리집이나 GH 콜센터에서 확인하면 된다.

김태수 경기도 주택정책과장은 "이번 매입임대주택 공급이 무주택 저소득 가구의 주거 안정에 도움이 되길 기대한다"며 "앞으로도 지역별 주거 수요를 면밀히 살펴 양질의 매입임대주택을 적기에 공급해 도민의 주거복지 향상에 힘쓰겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com