대전·세종·충남, 17일까지 최대 60㎜ 비...곳곳에 강한 비

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전·세종·충남에 광복절 연휴 마지막날인 17일 오전까지 가끔 비가 이어지고, 오후부터 저녁 사이에는 곳곳에 소나기가 내리겠다. 비가 그친 뒤에는 다시 기온이 오르면서 더위가 나타날 전망이다.

대전지방기상청에 따르면 충남권에는 17일 오전까지 가끔 비가 내리겠으며, 예상 강수량은 대전·세종·충남 20~60㎜다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 인턴기자 = 광복절인 15일은 오전까지 중부지방을 중심으로 비가 내리고 구름이 많겠다. 사진은 지난 13일 서울에 호우주의보가 발령된 가운데 서울 종로구의 한 거리에서 시민들이 이동하고 있는 모습. 2025.08.13 ryuchan0925@newspim.com

16일 늦은 오후부터 17일 오전 사이에는 비가 잠시 소강상태를 보이는 곳이 많겠다.

비가 내리는 지역에서는 돌풍과 천둥·번개를 동반해 시간당 20㎜ 안팎의 강한 비가 쏟아지는 곳도 있겠다.

17일 오후부터 저녁 사이에는 다시 대전·세종·충남 곳곳에 소나기가 내리겠다. 소나기에 의한 예상 강수량은 5~40㎜다. 지역에 따라 강수량 차이가 크게 나타날 수 있다.

기온은 비가 그친 뒤 다시 오르겠다. 17일 아침 최저기온은 21~24도, 낮 최고기온은 28~31도로 예상된다. 대전·세종·홍성의 낮 최고기온은 모두 30도 안팎을 보이겠다.

18일에는 낮 최고기온이 30~32도까지 오르며 충남권 대부분 지역의 최고체감온도도 31도 안팎을 기록할 전망이다.

대전지방기상청 관계자는 "강한 비나 소나기가 내리는 지역에서는 교통안전과 시설물 관리에 유의하고 최신 기상정보를 확인해 달라"고 당부했다.

nn0416@newspim.com