KBO, CGV와 야구의 날 뷰잉 파티 개최…허구연 총재·류지현 감독 등 참석

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=KBO가 야구의 날을 기념해 '2026 KBO X CGV 야구의 날 뷰잉 파티'를 개최한다.

KBO는 "오는 23일 CGV영등포타임스퀘어에서 '2026 KBO X CGV 야구의 날 뷰잉 파티'를 개최한다"고 14일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] KBO가 오는 23일 CGV영등포타임스퀘어에서 '2026 KBO X CGV 야구의 날 뷰잉 파티'를 개최한다. [사진=KBO] 2026.08.14 willowdy@newspim.com

올해 뷰잉 파티 게스트로는 KBO 허구연 총재와 류지현 국가대표팀 감독, 김태균 해설위원, 심수창 해설위원이 함께한다. 생중계 관람 대상 경기는 대전 LG-한화 경기로 CGV영등포타임스퀘어 SCREENX관에서 상영된다. 관람권 예매는 오는 18일 오전 11시부터 CGV 홈페이지 및 모바일 앱을 통해 진행된다.

상영관 앞에 설치되는 포토존에는 전시된 대표팀 유니폼과 인증 사진을 남길 수 있다. 또한, 관람객 전원에게 국가대표팀 바람막이가 제공되며 CGV 파코니 장바구니와 완제 팝콘, 음료가 웰컴 기프트로 함께 증정된다.

생중계 상영에 앞서 게스트들은 이날 경기의 관전 포인트 및 대표팀에 관한 Q&A를 나눌 예정이다. 박지영 아나운서가 진행을 맡는다.

경기가 시작되는 오후 7시부터는 야구팬들과 함께 LG-한화 경기의 생중계를 관람한다. 경기 중에는 이닝 사이 게스트들의 코멘트를 들어볼 수 있는 시간을 만들어 색다른 재미가 더해질 예정이다.

한편 야구의 날은 대한민국 야구 대표팀이 지난 2008년 8월 23일 베이징 올림픽에서 쿠바를 3-2로 꺾고 우승을 확정한 것을 기념해 제정했다. KBO는 이번 행사가 오는 9월 열리는 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 한국 대표팀의 선전을 기원하고자 기획됐다고 밝혔다.

willowdy@newspim.com