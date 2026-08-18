티켓투더문, 서울역 팝업스토어 운영 시작

AI 핵심 요약beta
- 트랜드메카가 20일부터 티켓투더문 팝업을 연다.
- 롯데아울렛 서울역점 2층서 9월 2일까지 운영한다.
- 신제품 지퍼백 공개하고 구매 혜택도 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 라이프스타일 패션 브랜드 티켓투더문(TICKET TO THE MOON)이 롯데아울렛 서울역점에서 팝업스토어를 연다. 티켓투더문의 국내 공식 운영사인 ㈜트랜드메카는 8월 20일부터 9월 2일까지 롯데아울렛 서울역점 2층에서 팝업스토어를 운영한다고 밝혔다.
이번 팝업스토어에서는 백팩, 에코백, 캠프캡 컬렉션과 함께 신제품 지퍼백 2종을 선보인다. 신제품은 경량 나일론 소재의 지퍼백과 방수 기능을 갖춘 지퍼 방수백으로 구성된다. 컴팩트한 패커블 구조와 실용성을 갖춘 다양한 라이프스타일 제품도 함께 전시된다.
팝업스토어에서는 고객 참여 이벤트와 구매 혜택도 제공된다. 4만원 이상 구매 고객에게는 티켓투더문 스퀘어 파우치를 증정하며, 준비된 수량 소진 시 증정 행사는 종료된다. 구매 고객에게는 매일 선착순 20명에게 티켓투더문 부채를 증정한다. 또한 티켓투더문 공식 인스타그램 계정을 팔로우하고 팝업스토어 현장 사진을 지정 해시태그와 함께 업로드하면 전 제품을 최대 10% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.
티켓투더문은 롯데백화점 청량리점에서 8월 31일까지, NC백화점 강서점에서 9월 1일까지 팝업스토어를 운영한다. 또한 인천국제공항 제2여객터미널 입국장에서는 9월 30일까지, 제1여객터미널 입국장 신세계면세점에서는 12월 31일까지 팝업스토어를 이어간다.
티켓투더문은 1996년 인도네시아 발리에서 캠핑 해먹 브랜드로 시작했다. 'Keep Your Feet Off The Ground'라는 슬로건 아래, 경량 나일론 소재와 패커블 구조를 기반으로 한 백팩, 에코백, 슬링백, 캠프캡 등 라이프스타일 제품군을 선보여왔다. 여행자들 사이에서 꾸준히 판매되고 있다.
whitss@newspim.com