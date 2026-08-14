'가뭄 피해' 김해 농지에 소방차량 투입…민관군 협력 피해 최소화

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

가뭄 안정화까지 지속적 지원

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 가뭄으로 바짝 마른 경남 김해 농지에 물길이 다시 열렸다.

김해시는 지속된 가뭄으로 농업용수 확보에 어려움을 겪는 진례면과 진영읍 일원 농지에 민관군 합동으로 용수 공급 지원에 나섰다고 14일 밝혔다.

정영두 경남 김해시장(맨 오른쪽)이 가뭄이 심한 진례면과 진영읍 일원 농지에서 급수 현장을 점검하고 있다.[사진=부산시] 2026.08.14

김해시에는 국가소방동원령 발령에 따라 지난 12일부터 13일까지 이틀간 소방차량 48대(12일 20대, 13일 28대)가 긴급 투입된 데 이어 14일에도 소방차량 8대, 급수차 9대, 레미콘차 7대, 민간차량 2대 등 총 26대가 현장에 투입됐다.

이날 지원에는 정영두 김해시장을 비롯해 시 관계자, 김해서부소방서, 육군 5870부대 3대대, 한국농어촌공사 김해양산부산지사, 고향사랑주부모임, 김해자원봉사회, NH농협 김해시지부 관계자 60여 명이 참여했다.

시와 소방, 군 관계자는 가뭄 피해 농지 급수를 도왔으며 민간 단체 회원들은 급수차량 교통통제를 지원했다. 농협은 100만원 상당의 생수와 간식, 구호물품을 지원했다.

이번 합동 지원은 지난 13일 김해시청에서 열린 통합방위협의회에서 논의됐다. 시는 오는 18~21일 을지연습에 앞서 통합방위협의회를 열어 관계기관과 연습 추진계획 및 협조 사항을 공유했다.

시는 가뭄 상황이 안정될 때까지 관계기관과 긴밀한 협력체계를 유지하면서 피해상황과 지역별 용수 수요를 살펴 필요한 지원을 이어갈 방침이다.

정영두 시장은 "다음 주 국가 위기상황을 가정한 을지연습을 앞두고 있는데 실제 재난 상황에 민관군 협력체계를 먼저 가동하게 됐다"며 "관계기관, 시민들이 한마음으로 힘을 모아 가뭄 피해가 최소화할 수 있도록 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com