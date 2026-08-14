군포시 대야도서관, 9월 독서의 달 다채로운 프로그램 운영

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

초등 문해력 향상 특강부터 도서 나눔 행사까지..."일상 속 독서 즐거움 선사"

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시 대야도서관은 다가오는 9월 '독서의 달'을 맞아 시민들을 위한 특강, 전시, 도서 나눔 등 총 4개의 풍성한 독서문화 프로그램을 운영한다고 14일 밝혔다.

독서의 달 행사 홍보문. [사진=군포시]

시에 따르면 우선 초등학교 3학년을 대상으로 한 심화 독서코칭 특강 '도서관 뉴스랩: 읽고, 엮고, 말하라'가 진행된다.

'경기도 어린이 독서코칭' 사업의 일환으로 마련된 이번 특강은 문단 읽기와 중심 내용 찾기 등 체계적인 정보 정리 과정을 통해 어린이들의 문해력을 높이고 능동적인 독서 습관을 기르는 데 도움을 줄 예정이다. 프로그램 참여 신청은 오는 18일부터 선착순으로 접수한다.

이와 함께 초등 저학년을 위한 '즐거운 독후활동' 노트 배부를 비롯해 도서관 방문객을 대상으로 한 그림책 원화 전시 '또 만나요 달평씨'도 함께 마련돼 눈길을 끈다.

특히 내달 12일부터 13일까지 이틀간 대야도서관 통합자료실에서는 '도서 나눔 행사'가 열린다.

이번 행사는 지난 4월 개정된 '군포시 도서관 운영 조례'에 따른 것으로 보존 가치가 다하거나 폐기 대상이 된 도서 중 활용이 가능한 도서를 선별해 무료로 배부한다. 도서대출회원이라면 누구나 자유롭게 참여할 수 있다.

시 관계자는 "9월 독서의 달을 맞아 시민들이 일상 속에서 책을 더욱 가까이하고 독서의 즐거움을 누릴 수 있도록 이번 프로그램들을 마련했다"며 "특히 도서 나눔이 지식 자원의 선순환과 독서문화 확산으로 이어지기를 기대한다"고 말했다. 이어 "앞으로도 시민 누구나 책과 함께 성장하는 문화도시 군포를 만들어 나가는 데 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

1141world@newspim.com