화요일·음력 7월 6일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 8월 18일(화요일·음력 7월 6일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 다시 신기록을 세울 수 있는 기회이겠다.
72년생 : 한 우물만 파는 마음가짐이 필요하겠다.
84년생 : 일희일비하지 않고 묵묵히 가는 것이 좋겠다.
96년생 : 우공이산 정신으로 필요하겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 꿈이 현실로 실현될 수 있겠다.
73년생 : 다시 시작하는 인연으로 변하겠다.
85년생 : 절체절명의 위기가 다가오고 있겠다.
97년생 : 원했던 일들이 현실이 되겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 활짝 웃음 지을 일이 생기겠다.
74년생 : 스스로 생각한 대로 일을 끌고 가겠다.
86년생 : 바빴던 일들이 성공하겠다.
98년생 : 업 따라 일들이 일어나고 없어지겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 매사가 원만하게 흘러가겠다.
75년생 : 믿고 따라가면 성공할 수 있겠다.
87년생 : 믿고 맡기는 것이 좋겠다.
99년생 : 귀한 사람을 만나 큰 도움을 받겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 생각했던 것이 현실이 되겠다.
76년생 : 속으로 즐기는 것이 좋겠다.
88년생 : 뜻하지 않던 복이 찾아오겠다.
00년생 : 새로운 사랑을 만날 수 있겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 계좌번호에 돈이 들어오기 시작하겠다.
77년생 : 준비한 만큼 성과가 반드시 있겠다.
89년생 : 몸과 마음을 태산같이 하고 상황을 주시해야 하겠다.
01년생 : 가볍게 움직일수록 손해가 늘어가겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 새로운 사업을 시작하면 좋겠다.
78년생 : 어려움이 풀려나가기 시작하겠다.
90년생 : 오직 노력하는 것이 정답이겠다.
02년생 : 돌아올 수 없는 다리를 건너야 하겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 노력한 대로 좋은 결과가 있겠다.
79년생 : 정확하게 준비해야 위기를 극복할 수 있겠다.
91년생 : 마음을 얻는 것이 중요하겠다.
03년생 : 모든 것을 비우고 크게 걸어가야 하겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 간절한 마음으로 일을 추진하는 것이 좋겠다.
80년생 : 행동으로 옮기면 답이 보이겠다.
92년생 : 무조건 생각대로 밀고 가는 것이 좋겠다.
04년생 : 마음을 먹은 대로 실천하면 좋은 결과가 있겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 무엇을 하든 뜻대로 잘 풀리겠다.
81년생 : 좋은 일이 많이 생기겠다.
93년생 : 꿈을 꾸듯 부질없이 보이겠다.
05년생 : 이익보다는 명분을 먼저 챙겨야 승리할 수 있겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 뜻한 바를 이루어내겠다.
82년생 : 인심을 쓰는 것이 좋겠다.
94년생 : 준비한대로 큰 이익이 생기겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 기회가 왔으니 잡아야 하겠다.
83년생 : 주춤대면 큰 낭패를 볼 수 있겠다.
95년생 : 오래된 인연으로 발전할 수 있겠다.