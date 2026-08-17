월요일·음력 7월 5일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 8월 17일(월요일·음력 7월 5일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 아이 같은 마음으로 삶을 즐길 수 있겠다.
72년생 : 큰 사업권을 딸 수 있겠다.
84년생 : 결과를 생각하면서 준비하는 것이 기본이겠다.
96년생 : 기분 좋은 결과가 나타나겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 상대방 입장을 존중하는 자세가 필요하겠다.
73년생 : 무엇을 하든 잘될 수 있겠다.
85년생 : 좋은 사람을 만날 수 있겠다.
97년생 : 자신을 따르는 사람을 모아야 하겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 욕심을 버리면 더 큰 이익이 찾아오겠다.
74년생 : 새롭게 출발하는 것이 좋겠다.
86년생 : 즐거운 일이 많이 생기겠다.
98년생 : 생각보다 돈이 많이 들어오겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 떠난 버린 사랑이 돌아오겠다.
75년생 : 대립각을 세우는 것이 좋겠다.
87년생 : 다음으로 미루는 것이 좋겠다.
99년생 : 인정받을 일이 생기겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 재물이 쌓이고 또 쌓이겠다.
76년생 : 실망하지 말고 다음을 준비해야 하겠다.
88년생 : 통장에 현금이 입금될 수 있겠다.
00년생 : 오래된 친구를 위로해 주는 것이 좋겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 희망이 보이기 시작하겠다.
77년생 : 앞만 보고 가는 것이 좋겠다.
89년생 : 자신을 믿고 밀고 나가는 것이 좋겠다.
01년생 : 사람이 주변이 없다고 슬퍼하면 안 되겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 소신껏 행하는 것이 좋겠다.
78년생 : 뜻밖의 성공 맛을 보겠다.
90년생 : 말과 행동을 신중하게 하는 것이 좋겠다.
02년생 : 해가 바뀌어도 변하지 않는 사랑을 만날 수 있겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 그동안 속을 썩이던 일이 풀려가겠다.
79년생 : 미련 두지 않는 것이 좋겠다.
91년생 : 구름처럼 덧없는 사랑이겠다.
03년생 : 먹구름이 몰려와도 끄덕 않는 마음이 필요하겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 말보다는 행동으로 보여줘야 하겠다.
80년생 : 위기는 기회라는 생각으로 도전해야 하겠다.
92년생 : 추진하는 것이 좋겠다.
04년생 : 절벽에서 손을 놓을 수 있는 용기가 필요하겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 아랫사람 입장을 존중하는 것이 좋겠다.
81년생 : 모범을 보이는 것이 가장 중요하겠다.
93년생 : 지갑을 열어야 사람이 모이겠다.
05년생 : 뜸했던 사람으로부터 소식이 오겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 생각보다 결과가 더 좋아질 수 있겠다.
82년생 : 대충하면 큰 손실을 볼 수 있다.
94년생 : 희망을 품고 앞으로 나가야 하겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 주변을 잘 살펴봐야 하겠다.
83년생 : 생각과 뜻은 반드시 현실이 되겠다.
95년생 : 새로운 사랑이 찾아올 수 있겠다.