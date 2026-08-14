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[현장톡] 김혜수 "'지금 불륜이 문제가 아닙니다', 불륜보다 중요한 건 인간의 민낯"

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  • 김혜수는 13일 인터뷰에서 작품을 소개했다.
  • 김혜수는 불륜보다 균열과 민낯에 주목했다.
  • 김혜수는 완성도 높은 대본과 호흡을 높이 샀다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[종로=뉴스핌] 최문선 기자 = "진짜 불륜이 문제가 아니더라."

배우 김혜수가 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'를 관통하는 한 문장을 이렇게 요약했다. 13일 김혜수는 서울 종로구에 위치한 한 카페에서 취재진과 인터뷰를 진행했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김혜수. [사진=호두앤유엔터테인먼트] 2026.08.13 moonddo00@newspim.com

김혜수는 "올 초에 찍어서 5월에 마쳤다. 다른 작품에 비해서 타이트하게 공개됐다. 찍고 바로 완성된 걸 보니까 좋다"며 "흥행 반응도 제작사를 통해 전해 들었다. 너무 감사하다"고 말했다.

김혜수가 이 작품을 택한 결정적 이유는 다름 아닌 제목이었다. 그는 "대본을 봤을 때 제목에 후킹됐다. '지금 불륜이 문제가 아니면 뭐가 문제야?'라고 생각했다"며 "진짜 불륜이 문제가 아니더라"고 말했다.

이어 "등장하는 상황이나 사건 같은 게 새로운 건 아니다. 이런 것들을 다루는 방식, 전환하는 방식이 독특하게 느껴졌다"고 설명했다. 그러면서 "경희는 밑바닥도 경험하며 성장한 사람이다. 화려한 인플루언서가 포커스라기보다는 치열하게 살아온 가장"이라고 캐릭터를 정의했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김혜수. [사진=호두앤유엔터테인먼트] 2026.08.13 moonddo00@newspim.com

김혜수는 경희라는 인물을 통해 위기를 마주한 가장의 민낯을 보여주는 데 집중했다고 밝혔다. 그는 "이 가장이 위기를 마주했을 때 어떤 반응을 하고 어떻게 민낯이 드러나는지가 나온다"며 "가장 주요했던 점은 예기치 않은 상황 속에서 드러나는 민낯을 들춰가는 게 재밌었다. 배우로서도 그랬다"고 말했다.

이어 "우리 작품은 불륜이라는 심리에 포커스를 맞추기보다 예상치 않은 변수 속에서 얼마나 다양한 모습을 드러내는지를 이야기하고자 하는 것 같다"고 덧붙였다.

성공만을 바라보고 달려온 경희의 균열을 표현하는 데에도 중점을 뒀다. 김혜수는 "성공만 보고 달려온 가장의 균열을 어떻게 드러내는지, 어떤 것을 감추는지가 중요했다"며 "이 사람은 성공한 인플루언서고 내 그림 같은 가족의 외피를 팔아 성공한 사람이기 때문에 단순하지 않다"고 말했다. 또 "불륜으로 시작하지만 불륜을 통해 어떠한 상황 속에서 인간이 얼마나 다양하게 까발려지고 드러나는지가 핵심이라고 생각했다"고 작품을 바라보는 시각을 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김혜수. [사진=호두앤유엔터테인먼트] 2026.08.13 moonddo00@newspim.com

100만 구독자를 보유한 인플루언서 캐릭터를 위해 김혜수는 실제 인플루언서들의 모습을 찾아보며 캐릭터를 구축했다. 그는 "인플루언서 구조에 대해서 몰랐다. 사실 나는 100만 인플루언서라는 게 체감이 안 된다. 나는 100만이라고 하면 관객 수로 안다. 실버버튼까지만 어려운 것 이라고 하더라"라며 웃었다.

대본의 완성도에 대해서도 강조했다. 김혜수는 "블랙코미디라고 해서 일부러 무거운 상황 속에서 웃음을 줘야겠다는 생각은 안 했다. 대본 자체가 그런 요소가 잘 그려져 있어서 잘 따라가면 자연스럽게 보일 수 있는 구조였다"며 "대본이 완성도가 있는 만큼 정말 좋았다"고 말했다.

공개 후 화제를 모은 경희의 패션과 헤어·메이크업에 대해 김혜수는 10년 이상 함께한 스태프들에게 공을 돌렸다. 그는 "10년 이상 같은 스태프들과 함께하고 있다. 각 분야의 전문가들이기 때문에 작품에 맞게 잘해줬다"며 "착장을 갈아입는 게 배우의 현실감을 죽이는 거라고 생각해서 갈아입는 걸 별로 안 좋아한다. 매 신마다 새 옷을 입는 건 비현실적"이라고 말했다.

그러면서 "그러나 이번 작품은 인플루언서라서 여러 착장을 입을 수 있었다. 재미있었다"고 웃으며 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김혜수. [사진=호두앤유엔터테인먼트] 2026.08.13 moonddo00@newspim.com

남편 재홍 역의 김지훈과의 호흡에 대해 김혜수는 만족감을 드러냈다. 그는 "모든 캐릭터들이 독특한 매력이 있었다. 캐릭터의 이면을 얼마나 적절하게 보여주느냐가 관건이었다"며 "처음 연기하고 한 회 한 회 거듭할수록 지훈이가 재홍을 연기하는 느낌이 아니라 재홍은 애초에 이런 인물이었던 것 같은 느낌이 들 정도로 했다"고 말했다.

조여정과의 재회에는 각별한 의미를 부여했다. 김혜수는 "조여정도 과거에 사극에서 만났고 둘 다 어렸다"며 "정말 차곡차곡 배우로서 내실을 다지면서 많은 시도를 통해 스펙트럼을 넓혔다"고 말했다.

이어 "같은 작품에서 다시 만나기 어렵다. 열심히 치열하게 살아온 다음에 만나는 거라서 소중했다"며 "늘 자기 몫 이상을 해내는 배우다. 현장이 기대가 됐고 좋았다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김혜수. [사진=호두앤유엔터테인먼트] 2026.08.13 moonddo00@newspim.com

작품의 핵심 장면 중 하나인 7화의 40분 리얼타임 시퀀스에 대해서도 소회를 밝혔다. 김혜수는 "대본을 보고 깜짝 놀랐다. 재밌었지만 공포였다"며 "그럼 이걸 어떻게 한다고? 연출자는 어떻게 하지? 다들 이 신이 얼마나 중요한지 알고 있지만 이걸 어떻게 구현해내야 할지는 미지수였다"고 회상했다.

이어 "리허설을 하면서 각자 준비한 것들이 유기적으로 합이 잘 맞았다. 좋았다"며 "연극 보는 느낌도 들었다"고 말했다. 또 "과감한 방식을 선택한 감독님이었다. 그 모든 여백을 메워준 배우들의 합도 좋았다. 스태프들도 훌륭했다"며 제작진과 배우들에게 공을 돌렸다.

마지막으로 김혜수는 "'지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 블랙코미디 안에서 내가 이 균열과 거기에 따른 민낯을 어떻게 보여주느냐가 목표였다"며 작품을 통해 보여주고자 했던 바를 밝혔다.

moonddo00@newspim.com

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홈플러스 67개 점포 재개장 [서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 임시 휴업 이후 지난 7일 가오픈으로 영업을 재개한 홈플러스가 13일 전국 67개 점포의 정식 재개장에 들어갔다. 홈플러스가 13일 재개장에 들어갔다. [사진 = 뉴스핌DB] 무엇보다 관건은 매출 회복 속도다. 홈플러스는 법원이 정한 회생 계획안 가결 최종 기한인 9월 4일까지 약 3주 동안 정상화 가능성을 입증하고 채권자들을 설득해야 한다. 회생 계획안이 부결되거나 회생 절차가 다시 폐지될 경우 청산 위험이 커질 수 있다. 공교롭게도 정식 개장 이후 첫 주말은 경쟁사인 이마트와 롯데마트가 광복절 연휴 장보기 수요를 겨냥해 대규모 할인전에 돌입하는 시점과 겹쳤다. 여기에 훼손된 공급망 복구와 대주주 책임을 둘러싼 노조의 반발까지 맞물리면서 회생의 첫 관문을 맞게 됐다. 유통업계에 따르면 홈플러스는 이날 전국 67개 점포의 정식 재개장에 들어갔다. 이 가운데 59개 점포는 온라인 배송도 함께 재개했다. 홈플러스는 지난달 13일 자금난을 이유로 임시 휴업에 들어간 뒤 2000억 원 규모의 긴급 운영 자금(DIP)을 확보했고, 지난 7일 67개 점포의 가오픈을 시작했다. 이후 12일까지 협력업체들과 납품 조건을 협의하고 상품 입고와 시스템 보완 작업을 진행했다. 정식 개장에 맞춰 고객 유입을 위한 할인 행사도 마련했다. 마이홈플러스 회원을 대상으로 13일부터 나흘간 한우 전 품목을 최대 50% 할인 판매한다. 14일부터 사흘간은 당당 후라이드 치킨을 50% 할인한 3490원에 선보이며, 한돈 일품포크 삼겹살·목심은 40% 할인한 100g당 1980원에 판매한다. 2000억 원 규모의 긴급 운영 자금(DIP)을 확보한 홈플러스가 13일 정식 개장했다. 사진은 서울 시내 한 홈플러스 매장. khwphoto@newspim.com ◆ 이마트·롯데마트는 연휴 할인전 문제는 빅2도 같은 시기에 대규모 할인전에 나선다는 점이다. 이마트와 롯데마트는 통상 월초를 중심으로 대표 할인 행사를 열어왔지만, 이번 8월에는 말복과 광복절, 대체 공휴일로 이어지는 연휴 수요를 겨냥해 행사를 두 차례로 확대했다. 이에 따라 두 회사의 두 번째 할인 행사가 홈플러스 정식 재개장 시기와 겹치게 됐다. 롯데마트는 홈플러스 재개장일인 13일부터 17일까지 닷새간 '통 큰데이' 행사를 진행한다. '통 큰 통닭'과 완도 활전복, 삼겹살·목심, 러시아산 활대게 등을 할인 판매하고, 한우 등심·국거리·불고기 등도 행사 대상에 포함했다. 이마트는 14일부터 17일까지 나흘간 '고래잇 페스타' 2차 행사를 연다. 신선식품과 델리, 간편식, 생필품 등을 최대 50% 할인하는 가운데 제주산 광어회와 광어회 필렛을 반값 수준에 판매한다. 이마트 관계자는 "올여름 기록적인 폭염으로 물가 부담이 커진 만큼 8월에는 고래잇 페스타를 2회로 확대 운영해 고객들이 체감할 수 있는 가격 혜택을 강화했다"고 말했다. 그동안 홈플러스의 점포 휴업·폐점 여파로 인근 이마트와 롯데마트 매출이 두 자릿수 증가하는 등 반사이익이 나타난 것으로 집계됐다. 신한투자증권은 홈플러스 매출의 30%가 경쟁사로 이동하면 이마트·롯데쇼핑 매출이 최대 1조5000억원 증가할 수 있다고 전망하기도 했다.   ◆ 공급망 복구가 변수…안정적인 납품과 상품 확보돼야 두 경쟁사가 사전에 대규모 행사 물량을 확보해둔 것과 달리 홈플러스는 기업 회생 절차와 임시 휴업을 거치며 훼손된 공급망을 복구하는 단계에 있다. 협력업체 다수가 선결제나 결제 기한 단축을 요구하면서 납품 협상이 길어지고 있으며, 공익 채권 미변제 논란도 거래 신뢰 회복을 어렵게 하는 요인으로 남아 있다. 홈플러스는 신규로 공급받는 상품의 대금을 우선 지급하는 조건 등을 제시하며 협력업체 설득에 나선 것으로 알려졌다. 기존 채권과 신규 납품분의 지급 조건을 구분해 거래를 재개하는 방식이다. 자금 회수가 빠르고 집객 효과가 큰 신선식품과 자체 브랜드(PB) 상품 중심으로 매대를 구성한 것도 이런 사정과 무관하지 않다. 홈플러스는 기존 복층 매장을 단층 중심으로 재편하고 식품·생필품과 PB 상품에 집중하는 이른바 '트레이더 조'형 모델도 추진하고 있다. 다만 이 같은 사업 모델 전환이 성과를 내기 위해서는 안정적인 납품과 점포별 상품 구색 확보가 선행돼야 한다. 홈플러스 마트산업노조는 "MBK는 끝내 청산을 시도할 것"이라며 "그 전에 '제대로 된 회사'에 인수 합병(M&A)이 이뤄져야 한다"고 주장했다. 최대 주주인 MBK파트너스가 경영에서 물러나고 새로운 인수 주체가 나서야 한다는 요구다. 다만 현재 시장에서는 홈플러스 인수 의향을 공개적으로 밝힌 기업을 찾기 어려운 상황이다. 시장에서는 인수 금액뿐 아니라 고용 승계와 노사 관계, 잠재 채무 등도 인수자의 부담 요인으로 거론된다. 앞서 최대 채권자인 메리츠금융그룹과 MBK파트너스는 2000억원 규모의 DIP 조달과 대주주 책임을 둘러싸고 수개월째 공방을 벌여왔다. MBK와 메리츠가 자금 지원 조건과 보증 책임을 놓고 대립하는 동안 노조는 양측의 책임 있는 조치와 정부 개입을 요구해왔다. 결국 이번 첫 연휴 주말의 판매 실적은 단순한 유통 3사의 할인 경쟁을 넘어 홈플러스의 정상화 가능성을 가늠하는 시험대가 될 전망이다. fineview@newspim.com 2026-08-13 08:46
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美 7월 소비자물가 3.4%로 둔화 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국의 7월 소비자물가 상승세가 시장 예상에 부합하며 완만한 흐름을 보였다. 올해 초 중동 분쟁에 따른 에너지 가격 급등으로 커졌던 인플레이션 압력이 다소 진정되고 있다는 신호로 해석되면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 9월 추가 금리 인상 가능성도 낮아졌다. 미 노동부 노동통계국(BLS)은 12일(현지시간) 7월 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.1% 상승했다고 밝혔다. 6월에는 0.4% 하락해 6년 만에 처음으로 월간 기준 하락세를 기록했다. 전년 대비 CPI 상승률은 3.4%로 6월의 3.5%에서 둔화했다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전월 대비 0.2% 상승했다. 6월에는 보합이었다. 전년 대비 근원 CPI 상승률 역시 2.6%에서 2.5%로 낮아졌다. 헤드라인과 근원 CPI의 전월 대비 상승률은 모두 로이터와 다우존스가 집계한 시장 전망치에 부합했다. 미국 여성이 생활용품점 '달러트리'에서 식료품을 구입하고 있다. 2018.08.30 [사진=블룸버그] 물가 상승률은 여전히 연준의 목표치인 2%를 웃돌고 있지만, 6월에 이어 7월에도 월간 물가 흐름이 비교적 안정적으로 나타나면서 올해 초 에너지 가격 급등으로 촉발됐던 인플레이션 압력이 완화되고 있다는 평가가 나온다. 연준은 공식 물가 목표를 판단할 때 CPI보다 개인소비지출(PCE) 물가지수를 더 중시한다. ◆ CPI 예상 부합…9월 금리 인상 확률 42%로 하락 이번 CPI는 지난주 발표된 미국 고용보고서에서 예상 밖의 일자리 감소가 확인된 직후 나온 것이어서 연준의 향후 통화정책에 대한 시장의 관심이 더욱 컸다. CPI 발표 전 CME 페드워치에 반영된 연준의 9월 금리 인상 가능성은 약 46%였다. 지표 발표 이후에는 42%로 떨어졌다. 금융시장도 즉각 반응했다. 미국 주가지수 선물은 상승폭을 확대했고 미 국채 수익률은 전 구간에서 하락했다. 7월 물가와 고용이 모두 비교적 완만하게 나타나면서 연준이 당장 추가 금리 인상에 나서야 할 필요성이 줄었다는 기대가 반영된 것으로 풀이된다. 연준은 지난달 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리인 연방기금금리 목표 범위를 3.50~3.75%로 동결했다. 다음 FOMC는 9월 15~16일 열린다. 다만 연준 정책위원들은 9월 회의에 앞서 8월 CPI와 고용보고서를 추가로 확인할 수 있다. 이코노미스트들은 최근 국제유가가 다시 상승한 만큼 8월에는 소비자물가 상승세가 다소 빨라질 가능성이 있다고 보고 있다. 계절적 왜곡 요인이 사라지면서 고용 증가세도 반등할 것으로 전망된다. ◆ 에너지 가격 1.5%↓…주거비가 CPI 상승분 3분의 2 세부 항목에서는 에너지 가격 하락이 전체 물가 상승을 억제했다. 7월 에너지 가격은 전월 대비 1.5% 떨어졌다. 6월 5.7% 급락한 데 이어 두 달 연속 하락했다. 다만 앞선 몇 달간 국제유가가 크게 오른 영향으로 전년 대비로는 여전히 14.7% 상승한 상태다. 이란에 대한 공격이 시작된 직후인 지난 3월에는 에너지 가격이 한 달 만에 10.9% 급등했다. 식품 가격과 주거비는 각각 전월 대비 0.1% 상승했다. 특히 주거비는 그동안 인플레이션이 연준의 목표치인 2%를 웃돌게 만든 주요 요인 가운데 하나다. 7월 주거비 상승폭 자체는 크지 않았지만 전체 헤드라인 CPI 상승분의 약 3분의 2를 차지했다고 BLS는 설명했다. 신차 가격은 전월 대비 0.1%, 중고차와 트럭 가격은 0.4% 상승했다. 의료비는 0.4% 올랐고 항공료는 2.2% 뛰었다. 이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 이미지화 한 일러스트 [사진=로이터 뉴스핌] ◆ 유가 재상승은 변수…8월 물가 다시 뛸 가능성 시장에서는 7월 CPI가 금리 인상 우려를 낮췄지만 인플레이션 위험이 완전히 사라진 것은 아니라는 지적도 나온다. 중동 분쟁으로 국제유가가 다시 상승하고 있기 때문이다. 미국이 원유 순수출국인 데다 그동안 석유 재고를 줄이면서 유가 급등이 경제에 미치는 충격을 일부 흡수했지만, 일부 이코노미스트들은 이런 상황이 무기한 지속되기는 어렵다고 지적했다. 미국을 비롯한 주요국이 결국 줄어든 석유 재고를 다시 채워야 하는 만큼 원유 수요가 늘어나면서 국제유가가 높은 수준을 유지할 가능성이 있다는 것이다. 도널드 트럼프 미국 대통령도 이번 주 공개된 인터뷰에서 이란을 "교활한 협상가들"이라고 비난하며 대이란 군사 대응 가능성을 열어뒀다. 중동 정세가 다시 악화해 국제유가가 추가 상승할 경우 8월 이후 미국 물가에도 다시 상승 압력이 가해질 수 있다. 7월의 완만한 물가 상승은 연준의 추가 금리 인상 우려를 낮췄지만 미국 소비자들의 부담이 크게 줄었다고 보기는 어렵다. 물가 수준 자체가 여전히 높은 데다 임금 상승세가 물가를 충분히 따라가지 못하고 있기 때문이다. 높은 생활비는 트럼프 대통령에 대한 미국인들의 평가에도 부담으로 작용하고 있으며, 오는 11월 미 의회의 향후 2년간 주도권을 결정할 중간선거에서도 주요 쟁점이 될 전망이다. koinwon@newspim.com 2026-08-12 22:07

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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