[현장톡] 김혜수 "'지금 불륜이 문제가 아닙니다', 불륜보다 중요한 건 인간의 민낯"

[종로=뉴스핌] 최문선 기자 = "진짜 불륜이 문제가 아니더라."

배우 김혜수가 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'를 관통하는 한 문장을 이렇게 요약했다. 13일 김혜수는 서울 종로구에 위치한 한 카페에서 취재진과 인터뷰를 진행했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김혜수. [사진=호두앤유엔터테인먼트] 2026.08.13 moonddo00@newspim.com

김혜수는 "올 초에 찍어서 5월에 마쳤다. 다른 작품에 비해서 타이트하게 공개됐다. 찍고 바로 완성된 걸 보니까 좋다"며 "흥행 반응도 제작사를 통해 전해 들었다. 너무 감사하다"고 말했다.

김혜수가 이 작품을 택한 결정적 이유는 다름 아닌 제목이었다. 그는 "대본을 봤을 때 제목에 후킹됐다. '지금 불륜이 문제가 아니면 뭐가 문제야?'라고 생각했다"며 "진짜 불륜이 문제가 아니더라"고 말했다.

이어 "등장하는 상황이나 사건 같은 게 새로운 건 아니다. 이런 것들을 다루는 방식, 전환하는 방식이 독특하게 느껴졌다"고 설명했다. 그러면서 "경희는 밑바닥도 경험하며 성장한 사람이다. 화려한 인플루언서가 포커스라기보다는 치열하게 살아온 가장"이라고 캐릭터를 정의했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김혜수. [사진=호두앤유엔터테인먼트] 2026.08.13 moonddo00@newspim.com

김혜수는 경희라는 인물을 통해 위기를 마주한 가장의 민낯을 보여주는 데 집중했다고 밝혔다. 그는 "이 가장이 위기를 마주했을 때 어떤 반응을 하고 어떻게 민낯이 드러나는지가 나온다"며 "가장 주요했던 점은 예기치 않은 상황 속에서 드러나는 민낯을 들춰가는 게 재밌었다. 배우로서도 그랬다"고 말했다.

이어 "우리 작품은 불륜이라는 심리에 포커스를 맞추기보다 예상치 않은 변수 속에서 얼마나 다양한 모습을 드러내는지를 이야기하고자 하는 것 같다"고 덧붙였다.

성공만을 바라보고 달려온 경희의 균열을 표현하는 데에도 중점을 뒀다. 김혜수는 "성공만 보고 달려온 가장의 균열을 어떻게 드러내는지, 어떤 것을 감추는지가 중요했다"며 "이 사람은 성공한 인플루언서고 내 그림 같은 가족의 외피를 팔아 성공한 사람이기 때문에 단순하지 않다"고 말했다. 또 "불륜으로 시작하지만 불륜을 통해 어떠한 상황 속에서 인간이 얼마나 다양하게 까발려지고 드러나는지가 핵심이라고 생각했다"고 작품을 바라보는 시각을 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김혜수. [사진=호두앤유엔터테인먼트] 2026.08.13 moonddo00@newspim.com

100만 구독자를 보유한 인플루언서 캐릭터를 위해 김혜수는 실제 인플루언서들의 모습을 찾아보며 캐릭터를 구축했다. 그는 "인플루언서 구조에 대해서 몰랐다. 사실 나는 100만 인플루언서라는 게 체감이 안 된다. 나는 100만이라고 하면 관객 수로 안다. 실버버튼까지만 어려운 것 이라고 하더라"라며 웃었다.

대본의 완성도에 대해서도 강조했다. 김혜수는 "블랙코미디라고 해서 일부러 무거운 상황 속에서 웃음을 줘야겠다는 생각은 안 했다. 대본 자체가 그런 요소가 잘 그려져 있어서 잘 따라가면 자연스럽게 보일 수 있는 구조였다"며 "대본이 완성도가 있는 만큼 정말 좋았다"고 말했다.

공개 후 화제를 모은 경희의 패션과 헤어·메이크업에 대해 김혜수는 10년 이상 함께한 스태프들에게 공을 돌렸다. 그는 "10년 이상 같은 스태프들과 함께하고 있다. 각 분야의 전문가들이기 때문에 작품에 맞게 잘해줬다"며 "착장을 갈아입는 게 배우의 현실감을 죽이는 거라고 생각해서 갈아입는 걸 별로 안 좋아한다. 매 신마다 새 옷을 입는 건 비현실적"이라고 말했다.

그러면서 "그러나 이번 작품은 인플루언서라서 여러 착장을 입을 수 있었다. 재미있었다"고 웃으며 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김혜수. [사진=호두앤유엔터테인먼트] 2026.08.13 moonddo00@newspim.com

남편 재홍 역의 김지훈과의 호흡에 대해 김혜수는 만족감을 드러냈다. 그는 "모든 캐릭터들이 독특한 매력이 있었다. 캐릭터의 이면을 얼마나 적절하게 보여주느냐가 관건이었다"며 "처음 연기하고 한 회 한 회 거듭할수록 지훈이가 재홍을 연기하는 느낌이 아니라 재홍은 애초에 이런 인물이었던 것 같은 느낌이 들 정도로 했다"고 말했다.

조여정과의 재회에는 각별한 의미를 부여했다. 김혜수는 "조여정도 과거에 사극에서 만났고 둘 다 어렸다"며 "정말 차곡차곡 배우로서 내실을 다지면서 많은 시도를 통해 스펙트럼을 넓혔다"고 말했다.

이어 "같은 작품에서 다시 만나기 어렵다. 열심히 치열하게 살아온 다음에 만나는 거라서 소중했다"며 "늘 자기 몫 이상을 해내는 배우다. 현장이 기대가 됐고 좋았다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김혜수. [사진=호두앤유엔터테인먼트] 2026.08.13 moonddo00@newspim.com

작품의 핵심 장면 중 하나인 7화의 40분 리얼타임 시퀀스에 대해서도 소회를 밝혔다. 김혜수는 "대본을 보고 깜짝 놀랐다. 재밌었지만 공포였다"며 "그럼 이걸 어떻게 한다고? 연출자는 어떻게 하지? 다들 이 신이 얼마나 중요한지 알고 있지만 이걸 어떻게 구현해내야 할지는 미지수였다"고 회상했다.

이어 "리허설을 하면서 각자 준비한 것들이 유기적으로 합이 잘 맞았다. 좋았다"며 "연극 보는 느낌도 들었다"고 말했다. 또 "과감한 방식을 선택한 감독님이었다. 그 모든 여백을 메워준 배우들의 합도 좋았다. 스태프들도 훌륭했다"며 제작진과 배우들에게 공을 돌렸다.

마지막으로 김혜수는 "'지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 블랙코미디 안에서 내가 이 균열과 거기에 따른 민낯을 어떻게 보여주느냐가 목표였다"며 작품을 통해 보여주고자 했던 바를 밝혔다.

moonddo00@newspim.com