남양주시, 2026년 시군종합평가 준비 착수

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 13일 시군종합평가 보고회를 열었다.
- 9월 중간 모의평가 앞두고 지표별 대응을 점검했다.
- 26개 중점지표 관리와 팀장 확인제를 추진했다.
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 13일 시청 여유당에서 2026년 시군종합평가 추진실적 총괄보고회를 열고 9월 초 예정된 중간 모의평가를 앞두고 지표별 추진 상황과 대응 방안을 점검했다고 밝혔다.
시는 이날 보고회에서 정량지표 111개와 정성지표 10개 등 총 121개 평가 지표 가운데 신규지표와 목표 달성 예측이 불확실한 지표, 추진 상황 점검이 필요한 지표 등 26개 중점관리지표를 선정해 집중 점검했다고 밝혔다.
보고회에는 각 실·국·소 관계자들이 참석해 소관 지표의 추진 현황을 공유하고 목표 달성을 위한 세부 실행 방안을 논의했다. 시는 매월 실적 관리 카드로 이행 상황을 점검하고 부진지표에 대해서는 1대1 밀착 점검을 진행하고 있다.
또 본 평가에 앞서 증빙자료를 사전 검증하고 담당 팀장이 직접 확인하는 '팀장 확인제'를 도입해 평가의 정확성과 신뢰성을 높인다는 계획이다.
김상수 남양주시 부시장은 "시군종합평가는 개별 부서의 업무를 넘어 시정 전반의 행정역량을 입증하는 중요한 평가"라며 "9월 모의평가 전까지 부진지표를 집중 관리하고 달성 가능한 지표는 조기에 마무리해 우수한 성과를 거둘 수 있도록 전 부서가 협력해달라"고 당부했다.
asj7376@newspim.com