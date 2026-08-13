군포시 '민원신청서 작성 도우미' 서비스 개시..."서류 작성 돕는다"

AI 핵심 요약beta
- 군포시가 13일부터 민원신청서 작성 도우미를 시작했다.
- PC 질문에 답하면 법정서식이 자동작성돼 오류를 줄였다.
- 시범운영 뒤 키오스크 도입과 서식 확대를 추진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 민원인이 복잡한 서류를 쉽고 정확하게 작성할 수 있도록 돕는 '민원신청서 작성 도우미' 서비스를 시청 민원봉사실에서 13일부터 시작한다고 밝혔다.
이 서비스는 이용자가 민원인용 PC 화면에 제시되는 간단한 질문에 순서대로 답하면 입력된 내용이 실제 법정서식에 자동으로 채워지는 프로그램이다. 필수 항목 누락과 기재 오류를 사전에 차단하며 민원인의 상황에 따른 추가 준비 사항 및 서식도 함께 안내한다.
시는 지난 2025년 민원서비스 만족도 조사에서 제기된 '안내 강화' 요구를 적극 반영해 이번 서비스를 마련했다. 특히 고령층 등 서식 작성에 어려움을 겪는 시민들이 오기재로 인해 서류를 재작성하거나 재방문해야 하는 불편이 크게 줄어들 전망이다.
무엇보다 이번 프로그램은 별도의 예산 투입 없이, 민원봉사과 직원들이 현장 경험을 바탕으로 기획부터 개발까지 전 과정을 직접 수행해 의미를 더했다.
우선 적용되는 서식은 ▲ 여권발급신청서▲ 혼인신고서▲출생신고서▲사망신고서▲개명신고서▲이혼(친권자 지정)신고서 ▲가족관계 등록사항별 증명서 교부 등 신청서▲부동산실거래 신고서 등 총 8종이다.
군포시는 향후 2주간 시범 운영을 통해 이용자와 담당 직원의 의견을 수렴하고 작성 소요 시간 등을 분석할 예정이다. 이후 미비점을 보완해 정식 운영으로 전환하고, 전용 키오스크 도입과 대상 서식 확대도 추진할 방침이다.
한대희 군포시장은 "이번 서비스는 직원들이 현장의 목소리에 귀 기울여 시민 불편을 직접 개선한 시민 중심 행정의 모범 사례"라며 "앞으로도 모든 시민이 문턱 없이 복잡한 민원 업무를 쉽게 처리할 수 있도록 스마트 행정 서비스를 더욱 확대하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com