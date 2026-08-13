함양군, 군유지 845필지 합병 완료…공공용지 관리체계 효율화

AI 핵심 요약beta
- 함양군이 13일 군유지 845필지 합병을 마쳤다
- 마천·유림·안의면 공공용지 관리체계를 정비했다
- 군은 나머지 읍면 공공용지도 순차 조사해 확대한다
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읍면 공공용지 합병 사업 확대
[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 함양군이 마천·유림·안의면 군유지 845필지의 합병을 마무리하고 공공용지 관리체계 정비에 나섰다.
군은 도로와 하천 등 공공사업 뒤 여러 필지로 남아 있던 군유지를 단일 필지로 통합해 재산 관리 효율성을 높이고 지적공부의 정확성을 확보했다고 13일 밝혔다.
군은 토지대장과 지적도, 항공사진, 연속지적도 등을 대조해 합병 대상을 추려냈고, 관련 부서 협의를 거쳐 실제 합병 가능한 필지를 선별했다.
이번 정비로 동일 용도의 토지가 하나의 필지로 묶이면서 토지 정보 관리가 단순해졌고, 행정업무 체계화에도 도움이 될 전망이다. 군은 나머지 읍·면의 공공용지도 순차적으로 조사해 합병을 확대할 계획이다.
군 관계자는 "읍면의 공공용지 합병 사업을 순차적으로 추진할 계획"이라며 "앞으로도 정확한 토지 정보 구축을 바탕으로 군민 중심의 신뢰받는 토지 행정 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
yun0114@newspim.com