한화시스템-TTA, 차세대 軍 통신망 개발 위해 맞손

AI 핵심 요약beta
- 한화시스템과 TTA가 13일 AI 기반 5G 전술통신체계를 개발했다.
- 지상망과 위성망을 AI로 연동해 끊김 없는 통신을 구현했다.
- 3GPP·NATO 표준 반영해 해외 방산 진출도 노렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
한화 전술통신 기술력과 TTA 글로벌 전문성 결합…수출 시너지도 기대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = 한화시스템이 한국정보통신기술협회(TTA)와 손잡고 인공지능(AI) 기반 5세대(5G) 전술통신체계 개발에 나선다. 지상망과 위성 등 비지상망을 하나의 통신망처럼 연결해 전장에서 끊김 없는 통신 환경을 구축하고, 글로벌 표준을 적용해 해외 방산시장 진출 기반도 마련한다는 구상이다.
한화시스템은 TTA와 AI 기반 5G 전술통신체계 개발을 위한 전략적 협력을 추진한다고 13일 밝혔다. 양사는 5G 지상망(TN)과 위성 등 비지상망(NTN)을 AI 기술로 연동해 상황에 따라 최적의 통신망을 선택하고 전환할 수 있는 차세대 군 통신 네트워크를 개발할 계획이다.
쉽게 말해 지상 기지국 통신이 어려운 산악·해상·전장 환경에서는 위성망을 활용하고, 지상망 이용이 가능한 지역에서는 5G망을 사용하는 방식이다. 서로 다른 통신망을 연결해 이동 중에도 통신이 끊기지 않도록 하는 것이 핵심이다.
이번 개발에는 민간에서 활용되는 5G 통신 기술도 적용된다. 양사는 국내 군뿐 아니라 해외에서도 사용할 수 있도록 국제 이동통신 표준화기구인 3GPP와 북대서양조약기구(NATO) 통신 표준을 설계 단계부터 반영할 방침이다.
한화시스템은 군 통신체계 개발 경험을, TTA는 이동통신 국제표준과 시험·인증 역량을 각각 활용한다. 한화시스템은 우리 군의 전술정보통신체계(TICN) 개발과 전력화에 참여해왔다. TTA는 LTE·5G·6G 등 이동통신 분야 국제표준화와 시험·인증 업무를 수행하고 있다.
양사는 향후 개발한 통신체계가 해외 무기체계 및 동맹국 통신망과 연동될 수 있도록 상호운용성과 호환성도 검증할 계획이다. 이를 통해 유럽과 NATO 국가 등 글로벌 방산시장 진출 가능성을 높인다는 목표다.
차량 등에 탑재할 수 있는 통합 전술통신 솔루션인 MOSS(Modular Open Suite of Standard) 기술도 공동 개발한다. MOSS는 기동형 5G 기지국과 전송장비, 위성통신 단말, 지휘통제(C4I) 장비 등을 하나의 플랫폼으로 통합하는 기술이다.
한화시스템 관계자는 "군 통신 고도화는 미래 전장의 승패를 좌우할 핵심 역량"이라며 "한국군의 초연결 전술통신망을 고도화하고 국제 표준화 대응력을 높여 K-방산의 글로벌 경쟁력 강화에도 기여하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com