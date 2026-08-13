시그닉, 엠보싱 하이드로겔 마스크 2종 출시

AI 핵심 요약beta
- 시그닉이 13일 PDRN·시카 하이드로겔 마스크 2종을 출시했다
- 신제품은 밀착 엠보싱 하이드로겔과 컬러체인지 기술을 적용했다
- PDRN은 수분·쿨링, 시카는 진정과 붉은기 개선에 초점을 맞췄다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 시그닉이 피부 고민에 따라 선택해 집중 케어할 수 있는 'PDRN 트리플 하이드레이팅 마스크'와 '시카 트리플 수딩 마스크' 등 엠보싱 하이드로겔 마스크 2종을 새롭게 출시했다.
이번 신제품 2종은 고농축 에센스를 굳혀 만든 '밀착 엠보싱 하이드로겔' 제형을 적용한 것이 특징이다. 피부에 닿았을 때 미끄러지지 않고, 움직임이 많은 일상생활 중에도 피부에 안정적으로 밀착될 수 있도록 했다.
특히, 하이드로겔이 점차 투명하게 변하는 '컬러 체인지' 기술을 적용해 제품 사용 과정에서 피부에 에센스가 흡수되는 모습을 시각적으로 확인할 수 있도록 했다. 신제품은 수분감과 쿨링감을 제공하는 'PDRN 트리플 하이드레이팅 마스크'와 외부 환경으로부터 자극 받은 피부에 진정감을 선사하는 '시카 트리플 수딩 마스크' 등 2종으로 구성됐다.
시그닉 PDRN 트리플 하이드레이팅 마스크는 건조하고 열감이 오른 피부에 수분과 쿨링 케어를 동시에 제공하는 제품이다. 클로렐라 유래 비건 PDRN을 비롯해 7종 히알루론산, 판테놀, 시그닉의 유효성분 전달 특허 성분인 'Deeposome™' 등을 함유해 피부 수분 공급과 보습 케어에 도움을 줄 수 있도록 설계했다. 여기에 인체적용시험을 통해 1회 사용 후 피부 속 수분량 110% 증가와 피부 열감 진정 효과도 확인했으며, 피부 자극 테스트 또한 완료한 제품이다.
시그닉 시카 트리플 수딩 마스크는 외부 환경 등으로 자극받은 피부를 편안하게 진정시키는 데 초점을 맞춘 제품이다. 마데카소사이드와 시카(병풀추출물), 징크, 'Deeposome™' 등을 함유해 예민해진 피부를 집중적으로 케어하고 피부 컨디션을 건강하게 유지할 수 있도록 설계했다. 미백과 주름 개선에 도움을 주는 이중 기능성 제품이다. 인체적용시험을 통해 1회 사용 후 외부 자극에 의한 피부 붉은기 개선 효과를 확인했으며, 피부 자극 테스트도 완료했다.
시그닉 브랜드 담당자는 "이번 신제품은 피부 고민에 필요한 성분을 집중적으로 담은 고농축 에센스를 하이드로겔 제형으로 구현해 피부에 빈틈없이 밀착되도록 한 것이 특징"이며 "PDRN과 시카를 각각 수분·쿨링과 진정이라는 피부 고민별 솔루션으로 제안했다"고 말했다.
flurry327@newspim.com