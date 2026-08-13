'드라마 거장' 안판석 감독, 뇌출혈 투병 중 별세…향년 64세

AI 핵심 요약beta
- 안판석 감독이 12일 별세했다.
- 지난달 뇌출혈로 입원해 치료받다 숨졌다.
- 유작 ‘연애박사’는 10월 공개 예정이었다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '드라마 거장' 안판석 감독이 별세했다. 향년 64세.
12일 드라마 '연애박사' 제작진은 "안판석 감독께서 2026년 8월 12일, 향년 64세로 별세했다. 유가족의 뜻에 따라 부고 소식을 전한다"라고 밝혔다.
이어 "깊은 슬픔에 빠져 계신 유가족이 고인과 조용히 작별의 시간을 가질 수 있도록 장례 절차를 취재진에게 비공개로 진행하고자 하니 간곡히 협조 부탁드린다"라고 당부했다.
제작진 측은 "다시 한번 고인의 가시는 길에 깊은 애도를 표하며, 삼가 고인의 명복을 빈다"라고 애도했다.
안판석 감독은 지난달 뇌출혈로 쓰러진 뒤 입원해 치료를 받아왔지만 끝내 유명을 달리했다. 안 감독은 오는 10월 ENA 새 드라마 '연애박사' 공개를 앞두고 있었다. 해당 작품은 촬영과 편집을 모두 마쳤으며, 고인의 유작이 돼 안타까움을 더하고 있다.
안판석 감독은 1987년 MBC에 입사해 드라마 연출을 시작했다. '장미와 콩나물', '하얀거탑', '아내의 자격', '밀회', '밥 잘 사주는 예쁜 누나', '봄밤' 등 많은 히트작을 만들었다.
alice09@newspim.com