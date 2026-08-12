사회갈등 부추긴 댓글, 외국 연계계정 2만 4000개 찾았다

AI 핵심 요약beta
- KAIST가 12일 외국 연계 댓글 2만3998개를 찾았다.
- 20년치 네이버 뉴스 댓글 1억1000만건을 AI 분석했다.
- 의심 계정은 국내 정치 갈등을 키우는 패턴을 보였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
정치인에 대한 댓글 표적화, 양당 모두 포함
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 여론 호응을 얻은 온라인 댓글 표적 상위 10개 가운데 7개가 국내 정치인으로 나타났다. 특정 정당이나 진영에 국한되지 않고 진보와 보수 양측의 전·현직 대통령과 대선 후보, 정당 등이 폭넓게 표적이 됐다. 한국 사회 내부의 갈등과 대립을 증폭시키는 메시지를 KAIST 연구진이 20년간 축적된 뉴스 댓글 1억 1000만 건을 AI로 분석 밝혀냈다.
KAIST는 문화기술대학원 이원재 교수, 전산학부 차미영 교수(독일 막스플랑크 연구소 단장 겸임), 오혜연 교수 공동연구팀이 막스플랑크 연구소 토르스텐 홀츠 교수와 국제 공동연구를 통해 온라인 뉴스 댓글에서 외국 연계 영향력 활동으로 의심되는 패턴을 자동으로 탐지하고, 그 판단 근거까지 제시하는 '설명 가능한 AI 기술'을 개발했다고 12일 밝혔다.
연구팀은 국가안보전략연구원이 앞서 식별한 외국 연계 계정 70개를 출발점으로 삼았다. 이 계정들과 연관되거나 같은 기사에 반복적으로 댓글을 작성한 계정들을 추적해 2006년부터 2025년까지 20년간 네이버 뉴스에 작성된 약 1억 1000만 건의 댓글을 분석했다. 그 결과 네이버 뉴스 이용자 약 400만 명 가운데 외국 연계 영향력 활동이 의심되는 계정 2만 3998개를 식별했다.
연구팀은 "외국 연계 영향력 활동을 단순히 '어느 정치 세력을 지지하는가'의 관점만으로 바라봐서는 안 된다는 점을 보여준다"고 설명했다. 특정 진영을 직접 지원하기보다 기존의 정치적 갈등을 자극해 사회적 불신과 양극화를 확대하는 방식으로 영향력을 행사할 가능성도 살펴야 한다는 것이다.
연구팀이 개발한 AI는 먼저 작성자가 외국과 연계됐다고 의심할 만한 표현이나 맥락이 있는지를 살피고, 이어 도덕적 비난이나 맹목적 찬양처럼 사회적 양극화를 키울 수 있는 감정이 나타나는지를 분석한다. 마지막으로 이러한 감정이 어느 국가나 대상을 향하는지 파악하는 방식이다.
이원재 교수는 "20년간의 데이터를 분석한 결과, 의심 계정들은 외국을 직접 찬양하기보다 한국과 국내 정치인을 비난하며 갈등을 키우는 패턴을 보였다"며 "선거 등 사회적 갈등이 높아지는 시기에 우선 검토해야 할 메시지를 가려내는 기준이 될 것"이라고 설명했다.
오혜연 교수는 "AI가 댓글의 표면적인 의미를 넘어 갈등을 유발하는 감정과 계정의 조직적인 행동 패턴까지 함께 분석했다"며 "갈수록 교묘해지는 온라인 영향력 활동을 탐지하는 데 활용될 것으로 기대한다"고 말했다.
차미영 교수는 "이번 연구는 데이터 과학을 실제 사회 문제 해결로 연결한 '액셔너블 데이터 과학'의 사례"라며 "디지털 공론장의 투명성과 신뢰를 높이는 실질적인 도구가 되길 기대한다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com