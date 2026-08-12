양주시, 장흥 청정계곡 불법시설 철거…형사고발 조치 완료

AI 핵심 요약beta
- 양주시는 12일 장흥 청정계곡 불법시설을 철거하고 고발했다
- 민원 뒤 수중펌프·전기시설 위법을 확인해 조치했다
- 여름철 계곡 순찰을 강화해 재발과 위법행위를 막겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시는 장흥 청정계곡 내 불법 수중펌프와 전기시설을 즉시 철거하고 관련 법령 위반 사실을 확인해 형사고발까지 마쳤다고 12일 밝혔다. 후속 점검에서는 같은 시설의 재설치 등 재발 정황은 확인되지 않았다.
시는 지난 3일 민원을 접수한 뒤 현장 점검에 나서 불법 설치된 수중펌프와 전기시설에 대해 철거 조치를 내렸다고 설명했다. 이후 '소하천정비법' 등 관계 법령 위반 여부를 검토한 결과 위반 사실을 확인해 형사고발 조치를 완료했다고 전했다.
양주시는 여름철 행락객 증가에 따라 장흥 청정계곡 일대에 대한 현장 점검과 순찰도 강화하고 있다.
주말에도 현장을 살피며 불법 물막이와 무단 취수 등 하천 내 위법행위를 점검하고 위반 사항이 확인되면 관계 법령에 따라 엄정 대응할 방침이다.
양주시 관계자는 "하천과 계곡 내 불법 시설은 이용객 안전과 하천 관리에 영향을 줄 수 있는 만큼 현장 상황을 확인하고 필요한 조치를 하고 있다"며 "장흥 청정계곡을 비롯한 하천·계곡 지역의 위법행위를 지속적으로 점검하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com