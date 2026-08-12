양세종, '오싹한 연애' 흔들림 없는 직진 로맨스…'안정형 남친' 정석

AI 핵심 요약beta
- 양세종이 12일 tvN 오싹한 연애서 안정형 남친을 그렸다
- 마강욱은 박은빈 곁을 지키며 말보다 행동으로 진심을 보였다
- 양세종은 절제된 연기로 설렘과 신뢰를 더했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 양세종이 흔들림 없는 직진 로맨스로 '안정형 남친'의 정석을 보여주고 있다.
양세종은 tvN 토일드라마 '오싹한 연애'에서 박은빈의 곁을 묵묵히 지키는 마강욱 역을 맡아 단단하고 안정적인 로맨스를 그려내고 있다.
극 중 마강욱은 천여리(박은빈)가 귀신을 보는 사실부터 경영권 승계와 위장 약혼까지 복잡한 상황에 놓인 순간마다 한결같은 태도로 곁을 지켰다. 자신의 영안 문제가 해결된 뒤에도 천여리의 어려움을 해결하기 위해 직접 움직이며 말보다 행동으로 진심을 보여줬다.
위장 약혼 앞에서도 부담스럽지 않냐는 천여리에게 "난 더 좋은데?"라며 진심을 숨기지 않았다. 상대를 재촉하거나 밀고 당기기보다 행동으로 신뢰를 쌓고 자신의 마음에는 확신을 보이는 마강욱의 사랑법은 두 사람의 로맨스에 설렘을 더했다.
이 과정에서 양세종의 힘을 뺀 연기도 빛을 발했다. 감정을 과장하기보다 부드러운 말투와 섬세한 표정 변화, 박은빈의 감정을 차분하게 받아주는 안정적인 호흡으로 마강욱의 진심을 표현했다. 특히 천여리를 향한 마음이 깊어지는 과정부터 확신을 전하는 순간까지 담백하고 절제된 연기로 감정선을 차곡차곡 쌓아 올리며 흔들림 없는 마강욱만의 사랑법에 설득력을 더했다.
이처럼 양세종은 말보다 행동으로 진심을 보여주면서도 상대의 감정을 존중하는 마강욱을 섬세하게 그려내며 '안정형 남친'의 매력을 완성하고 있다.
한편 양세종이 출연하는 tvN '오싹한 연애'는 매주 토, 일요일 밤 9시 10분에 방송된다.
moonddo00@newspim.com