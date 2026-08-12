'오디세이' 2주차 예매량 80만 돌파…폭발적 입소문 열풍 입증

AI 핵심 요약beta
- 크리스토퍼 놀란의 영화 오디세이가 12일 예매량 80만장을 돌파했다.
- 오디세이는 개봉 2주차에도 사전 예매 43만장을 넘어 흥행세를 이어갔다.
- 오디세이는 10일 연속 예매율 1위 등 흥행 기록을 새로 썼다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 크리스토퍼 놀란 감독의 영화 '오디세이'가 개봉 2주차에도 거침없는 흥행 신드롬을 이어가고 있다.
영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 '오디세이'는 오후 1시 1분 기준, 예매량 80만 장을 돌파하는 기염을 토했다. 특히 이는 개봉 하루 전 기록한 사전 예매량 43만 장을 훌쩍 뛰어넘는 수치로 더욱 이목을 집중시킨다. 통상 개봉 2주차에 접어들며 예매량이 감소하는 흐름과 달리, '오디세이'는 개봉 전보다 오히려 가파른 예매 상승세로 폭발적인 입소문 열풍을 입증하고 있다.
뿐만 아니라 '오디세이'는 10일 연속 전체 예매율 1위를 비롯해 7일 연속 박스오피스 1위, 개봉주 주말(지난 7일~9일) 기준 좌석판매율 64.1%로 좌판율 1위를 기록하는 등 압도적인 기록을 새롭게 써 내려가고 있는 만큼 앞으로의 흥행 추이에 더욱 귀추가 주목된다.
한편 12일 밤 8시 45분 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 크리스토퍼 놀란 감독과 배우 맷 데이먼이 출연해 MC 유재석과 '오디세이'에 관한 다채로운 이야기를 나눌 예정이다.
jyyang@newspim.com