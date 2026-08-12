무인이동체·국방 엑스포 25일 개막

AI 핵심 요약beta
- 오는 25~27일 코엑스서 무인이동체 엑스포를 연다
- 드론·AI·대드론 등 민군겸용 기술을 전시한다
- 국내 기업의 방산 진출과 사업화 협력을 지원한다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 오는 25일부터 27일까지 서울 삼성동 코엑스 B홀에서 '2026 무인이동체 X 민군협력 엑스포(UWC X CIMEX 2026)'가 개최된다.
코엑스, 첨단민군산업협회, 한국무인이동체연구조합이 공동 주최하는 이번 행사는 기존 무인이동체 중심 전시에서 벗어나 드론, 대드론(C-UAS·안티드론), 지휘통제, AI 기반 전력지원 등 민군 겸용 기술 전반으로 전시 영역을 확장했다.
이번 엑스포에서는 무인이동체와 차세대 비행 플랫폼, 안티드론 및 거점 방호 체계, 국방 AI·C4ISR 및 사이버 보안, 로보틱스·자율주행 및 스마트 군수 기술 등이 선보인다. 첨단 반도체·센서, 핵심 부품, 우주·해양·재난안보 분야 신기술도 전시된다.
주요 전시 품목으로는 민군 겸용 첨단 개인용 항공기(PAV), 하이브리드 군수송 드론, 다목적 무인헬기, 생체모방 비행체, 모핑(Morphing) 기술, 경량 탄소복합재 기반 다기능 구조체 등이 소개된다. 또한 화재 현장 실내 수색용 무인이동체, 다족보행로봇, 대드론 체계(C-UAS·안티드론), 자율운항 선박, 엣지 AI 기반 드론 기술과 국방 AI·C4ISR 솔루션 등 육·해·공 전 영역의 기술이 전시된다.
이번 행사는 민간 기업의 기술 기술과 군의 실제 수요를 연결하는 데 초점을 맞춘다. 기술 실증과 사업화 촉진, 군 조달 및 공공 분야 도입, 해외시장 진출로 이어질 수 있는 협력 기회 발굴을 목표로 한다. 참가 기업과 국내외 산업·국방 관계자 간 기술·사업 협력 네트워크 구축을 위한 비즈니스 프로그램도 운영된다.
국내 기업의 해외 방산시장 진출을 지원하기 위한 프로그램도 마련된다. 한국무인이동체연구조합은 미국 방산기업 JDI와 공동으로 '2026 제1차 JDI·KRAUV 국방기술 협력 프로그램'을 개최한다. 또한 미국과 우크라이나 방산시장 진출 희망 기업을 위한 'K-드론 특별관'을 운영하며 전시, 포럼, 비즈니스 상담회를 연계한다.
JDI가 개발 중인 항재밍 드론 플랫폼 'ECITION'의 부품 공급 희망 기업이나 중국산 대체 프로그램 참여 기업을 대상으로 기술 상담과 비즈니스 매칭이 진행된다. JDI UAS 담당 사장과 우크라이나 현지 연구개발(R&D) 총괄 책임자는 행사 기간 전시장에 상주하며 국내 기업에 기술 컨설팅을 제공한다.
전시 기간에는 산업계 전문가와 정책 관계자가 참여하는 전문 컨퍼런스와 기술 교류 프로그램도 열린다.
주요 프로그램으로는 ▲AI 시대 한국형 통합 C-UAS 기술포럼 ▲탠덤 무인헬기 과제 성과회의 ▲JDI·KRAUV 국방기술 파트너십 포럼 ▲제10회 세계무인기 포럼 ▲육·해·공 무인이동체 기술인재양성사업 산업현장인력 보수교육 ▲미래 모빌리티 기술 전략형 기술교류회(BDX) 등이 있다. 이들 프로그램에서는 무인이동체와 대드론 기술의 발전 방향, 국방 AI 활용, 민군 기술 협력, 사업화 전략, 공급망 구축 및 해외 방산시장 진출 방안 등이 논의된다.
조상현 코엑스 사장은 "무인이동체 X 민군협력 엑스포, EV트렌드코리아, 자율주행모빌리티산업전이 '퓨처 모빌리티 위크'로 동시 개최되어 국방, AI 기술이 융합하는 비즈니스 연계 효과가 회사 측은 보고 있다"고 밝혔다.
정종택 첨단민군산업협회 회장은 "급변하는 안보 환경에 대응하려면 민간의 기술 기술을 국방 수요와 연결하는 개방형 민군협력 생태계가 필요하다"고 말했다. 최명진 한국무인이동체연구조합 이사장은 "국내 무인이동체 기업의 방산시장 진출을 위해 실전 수준의 성능 검증과 공급망 연계가 중요하다"고 강조했다.
whitss@newspim.com