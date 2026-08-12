엑스알비, 하버드·조지아공대와 레독스 흐름전지 국책과제 수행

AI 핵심 요약beta
- 이렘 관계사 엑스알비가 12일 레독스 흐름전지 R&D 과제를 수행한다고 밝혔다.
- 엑스알비는 하버드·조지아공대 등과 ESS용 상용화 기술을 개발한다.
- 엑스알비는 출력 3배 기술을 바탕으로 사업 시너지를 노린다.
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생기원·부산대·단국대 공동 참여
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 이렘은 관계사 엑스알비(XRB)가 하버드대학교와 조지아공과대학교를 비롯한 국내외 연구기관과 차세대 레독스 흐름전지 상용화를 위한 정부 연구개발(R&D) 과제를 수행하고 있다고 12일 밝혔다.
엑스알비는 산업통상자원부의 산업기술국제협력 사업에 참여해 '고효율·고안정성 에너지저장장치(ESS)용 차세대 레독스 흐름전지 상용화를 위한 혁신 소재 및 시스템 설계 기술 개발' 과제를 진행하고 있다. 공동 연구개발 기관에는 엑스알비를 비롯해 한국생산기술연구원, 부산대학교, 단국대학교와 미국 조지아공과대학교, 하버드대학교가 참여한다.
과제 대상 기술인 바나듐 레독스 흐름전지(VRFB)는 수계 전해질을 사용해 화재 위험이 상대적으로 낮고 반복적인 충·방전에 강한 것이 특징이다. 저장용량은 전해질 탱크 규모를 늘리는 방식으로 확장할 수 있어 대규모·장주기 ESS에 적합한 것으로 평가된다. 정부도 최근 바나듐 흐름전지 등 비리튬계 장주기 ESS 기술 개발 현장을 점검했다.
엑스알비는 기존 VRFB의 출력과 시스템 효율을 개선한 자체 XRB 기술을 보유하고 있다. 공식 기관 성능시험에서 기존 바나듐 배터리 대비 3배의 전류밀도로 출력을 3배 높인 것으로 확인됐다. 엑스알비는 국내 발전공기업과 바나듐 배터리 기반 장주기·단주기 하이브리드 ESS 공동개발 및 실증을 추진하기도 했다.
엑스알비 관계자는 "ESS 시장에서는 저장용량뿐 아니라 화재 안전성과 장시간 운용 능력이 중요해지고 있다"며 "국내외 연구기관과의 공동 연구를 통해 경쟁력을 확보할 것"이라고 말했다.
이렘 관계자는 "최근 인수한 원픽이앤씨의 설비 수주액이 90억원에 달하는 만큼 향후 엑스알비의 ESS 기술을 연계해 사업 시너지와 매출을 늘릴 계획"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com