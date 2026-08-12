안규백 장관, 사관학교 통합 반대 동창회장단 만난다…"국군사관학교 협조 요청"

AI 핵심 요약beta
- 안규백 장관이 12일 3군 사관총동창회장들을 만났다
- 국군사관학교 창설 계획 설명하고 협조를 요청했다
- 동창회 반대 속 첫 장관급 면담으로 주목받고 있다
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동창회는 지난달 궐기대회서 "통합안 원점 재검토" 요구
국방부, 26일 공청회 거쳐 10월 창설 세부계획 발표 예정
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 안규백 국방부 장관이 12일 육군·해군·공군사관학교 총동창회장들을 만나 3군 사관학교 통합을 통한 '국군사관학교' 창설 계획을 설명하고 협조를 요청한다.
사관학교 통합에 반대해 온 동창회 측과 국방부가 처음으로 장관급 면담을 하는 것으로, 양측의 입장 차를 좁힐 수 있을지 주목된다.
안 장관은 이날 오후 3시 서울 용산구 국방부 청사에서 박판준 육사 총동창회장, 이범림 해사 총동창회장, 황성진 공사 총동창회장과 각 사관학교 총동창회 사무총장 3명 등 모두 6명을 면담한다. 안 장관은 이 자리에서 국군사관학교 창설의 추진 배경과 기본계획을 설명하고 동창회 측의 협조를 구할 예정이다.
국방부 관계자는 장관과 3군 총동창회가 사관학교 통합 문제를 두고 입장이 '평행선'을 달리고 있는 상황과 관련해 "국방부 차원에서 국군사관학교 건립 취지를 설명하고, 이해와 소통을 구하는 차원"이라고 했다.
앞서 육·해·공사 총동창회는 지난달 국회에서 궐기대회를 열고 사관학교 통합안의 원점 재검토를 요구했다. 동창회 측은 각 군의 전문성과 전통, 장교 양성 체계가 훼손될 수 있다며 정부의 통합 추진에 반대하고 있다.
국군사관학교 창설은 이재명 대통령의 대선 공약이자 주요 국정과제다. 국방부는 지난달 16일 대전 자운대에 육·해·공사를 통합한 4년제 국군사관학교를 창설하는 기본계획을 발표했다. 생도들은 1·2학년 때 합동성·첨단과학기술 중심의 통합교육을 받고, 3·4학년 때 각 군 특성에 맞춘 전문교육을 이수하는 방식이다.
국방부는 오는 26일 국군사관학교 창설 공청회를 열어 의견을 수렴한 뒤, 10월 창설 세부계획을 발표할 계획이다.
gomsi@newspim.com