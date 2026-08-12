나인테크, 아이비젼웍스 주식 20만주 추가 매입

AI 핵심 요약beta
- 나인테크는 12일 아이비젼웍스 주식 약 20만주를 추가 매입했다.
- 양사는 대형 기판 이송·정밀검사 기술 협력을 검토했다.
- 나인테크는 디스플레이·이차전지 협력도 확대할 방침이다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 나인테크는 지난 5일부터 7일까지 아이비젼웍스 주식 약 20만주를 추가 매입했다고 12일 공시했다.
나인테크는 이번 매입 전 아이비젼웍스 지분 16.8%를 보유하고 있었다. 공시는 임원·주요주주의 소유상황 변동 사항으로 제출됐다.
나인테크는 진공·질소(N₂) 환경에서 대형 기판을 이송하는 물류장비 기술을 보유하고 있다. 아이비젼웍스는 머신비전과 광학 기반의 정밀검사 기술을 보유한 기업이다. 양사는 각사가 보유한 이송·검사 기술을 기반으로 차세대 디스플레이 제조공정에서 협력 방안을 검토할 예정이다.
디스플레이 산업에서는 유기발광다이오드(OLED)를 중심으로 기판 대형화와 공정 고도화가 진행되고 있다. 대형 기판을 사용하는 생산라인에서는 기판 이송 기술과 함께 공정 중 발생하는 미세 결함을 검사하는 기술이 요구된다. 기판이 대형화될수록 미세 균열이나 결함이 최종 제품의 수율과 품질에 영향을 미칠 수 있다.
이번 지분 추가 확보는 특정 고객사나 특정 프로젝트에 검사장비를 공급하는 것을 전제로 한 것은 아니다. 나인테크는 중장기 관점에서 양사가 보유한 장비·검사 기술을 연계해 차세대 디스플레이 공정에서 사업기회를 발굴한다는 계획이다. 기판 이송에서 정밀검사까지 연계하는 통합 솔루션으로 사업영역을 확대하는 것이 목표다.
나인테크는 이번 지분 추가 확보를 계기로 아이비젼웍스와 디스플레이·이차전지 두 사업부문에서 기술·사업 협력을 단계적으로 확대할 방침이라고 밝혔다.
나인테크 관계자는 "차세대 제조공정에서는 생산성과 안정성뿐 아니라 정밀검사 기술의 중요성도 높아지고 있다"며 "아이비젼웍스와의 협력을 통해 기존 장비사업의 경쟁력을 강화하고 디스플레이와 이차전지 분야에서 양사가 보유한 기술을 활용한 사업기회를 발굴해 나갈 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com