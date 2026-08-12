피알지에스앤텍, 엑스프라이즈 헬스스팬 10개 결선팀 선정

AI 핵심 요약beta
- 피알지에스앤텍이 12일 엑스프라이즈 수상팀으로 선정됐다
- 국내 기업 중 유일하게 마일스톤 2에 올라 100만달러를 받았다
- 프로제리닌 기반으로 건강수명 연장 치료제 개발을 이어가겠다 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 희귀 유전질환 치료제 개발 기업 피알지에스앤텍은 엑스프라이즈 헬스스팬 컴피티션(Global XPRIZE Healthspan Competition)에서 마일스톤 2 수상팀으로 선정됐다고 12일 밝혔다.
이번에 선정된 팀은 전 세계 10개 팀이다. 미국 6개 팀, 일본 2개 팀, 중국 1개 팀이 함께 선정됐으며 국내 기업으로는 피알지에스앤텍이 유일하다. 피알지에스앤텍은 이 단계 도달에 따른 상금 100만달러를 받았다.
엑스프라이즈 헬스스팬은 미국에 본부를 둔 비영리재단 엑스프라이즈 파운데이션(XPRIZE Foundation)이 2023년부터 주관하는 건강수명 연장 연구 대회다. 총상금은 1억1000만달러 규모이며 7년간 진행된다. 치료 시작 후 1년 이내에 50~90세 성인의 근육·인지·면역 기능을 최소 10년 이상 회복시키는 치료제를 개발·시험하도록 참가팀에 인센티브를 제공한다. 건강수명(헬스스팬)은 평균 수명이 아니라 질병 없이 생활할 수 있는 기간을 뜻한다.
피알지에스앤텍은 지난해 58개국 600여개 참가팀 가운데 12개국 준결승 40개 팀에 선정돼 마일스톤 1 상금 25만달러를 받았다. 당시 준결승에는 국내에서 3개 팀이 포함됐다. 올해 평가를 거쳐 10개 팀에 포함되면서 결승에 진출했다.
피알지에스앤텍은 'RPRGAON-PROGERIA' 팀명으로 소아조로증(HGPS) 및 성인조로증(WS) 치료제 후보물질 '프로제리닌(Progerinin)'을 기반으로 대회에 참가했다. 프로제리닌은 세포 노화를 촉진하는 비정상 단백질 프로제린을 표적으로 하는 계열 내 최초(first-in-class) 신약 후보물질로, 현재 미국에서 임상 2상을 진행하고 있다. 회사는 프로제리닌이 조로증 치료뿐 아니라 노화 핵심 기전 조절을 통한 건강수명 연장 분야로 적응증을 확장할 수 있을 것으로 기대한다고 밝혔다.
박범준 대표는 8월 11일 미국 유타주에서 열린 최종 후보팀 시상식에 참석했다. 최종 후보로 선정된 팀은 이후 약 4년간 추가 평가를 거치며, 최종 우승팀으로 선정되면 최대 8100만달러의 추가 상금을 받을 자격을 얻는다.
박범준 대표는 "대한민국을 대표하는 유일한 최종 후보로 선정된 것은 뜻깊은 성과"라며 "프로제리닌의 기술력을 국제적으로 인정받은 결과"라고 말했다.
이어 "희귀질환 치료제 개발에 머무르지 않고 노화의 근본 원인을 해결해 건강수명을 연장하는 치료제 개발에도 도전할 것"이라며 "글로벌 임상과 사업화를 통해 세계 시장에서 경쟁하는 기업으로 성장해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com