삼표그룹, '2026 코리아빌드위크' 참가...기후위기·층간소음 혁신 기술 공개

AI 핵심 요약beta
- 삼표그룹이 12일 코엑스 전시회서 4대 혁신 제품을 공개했다
- 특수 콘크리트와 저소음 몰탈, 친환경 시멘트 등을 내세웠다
- 한파·호우 대응 기술로 스마트 건설 전환을 주도하겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 건설기초소재 전문기업 삼표그룹은 지난 5일부터 8일까지 나흘간 서울 코엑스(COEX)에서 열린 국내 최대 건설·건축·인테리어 전문 전시회 '2026 코리아빌드위크' 호반 동반성장 건설엑스포에 참가해 스마트 건설을 선도할 4대 혁신 제품을 전격 공개했다고 12일 밝혔다.
이번 전시에서 삼표그룹은 극한의 기후 환경과 사회적 문제로 대두된 층간소음 등을 해결할 수 있는 맞춤형 솔루션을 전면에 내세웠다. 주요 전시 품목은 ▲특수 콘크리트 VAP(Value Added Product) ▲층간소음 저감 고성능 몰탈 ▲친환경 특수 시멘트 '블루멘트' ▲모바일 배치플랜트(Mobile Batch Plant) 등 총 4가지다.
가장 주목받는 제품은 날씨에 구애받지 않고 타설 가능한 특수 콘크리트 VAP다. '블루콘 윈터(BLUECON WINTER)'는 국내 최초로 개발된 내한 콘크리트로 영하 20도의 극한 환경에서도 안정적인 강도 발현이 가능해 동절기 공사 지연을 막고 시공 품질을 높인다.
함께 전시된 '블루콘 레인오케이(BLUECON Rain OK)'는 수중 분리 방지 기술을 적용해 우천 시(시간당 10mm) 타설해도 시멘트와 골재가 분리되거나 빗물에 의해 강도가 저하되는 현상을 획기적으로 방지하는 강우 타설용 특수 콘크리트다. 최근 국지성 호우 등 기상 이변이 잦아진 건설 현장에서 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다.
삼표그룹 관계자는 "급변하는 기후와 층간소음 등 현대 건설 산업이 직면한 다양한 난제들을 해결하기 위해 삼표만의 독자적인 기술력이 집약된 혁신 제품들을 이번 특별관에서 선보이게 됐다"며 "앞으로도 고품질 특수 건설자재와 스마트 시공 설비 개발을 통해 건설 산업의 패러다임 전환을 주도해 나가겠다"고 말했다.
tack@newspim.com