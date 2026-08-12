"좋은 입지만으론 부족"…오피스 경쟁력, AI 인프라가 가른다

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JLL '미래 업무환경 조사 2026'

응답자 78% "AI, 부동산 전략 크게 바꿀 것"

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 인공지능(AI) 확산이 기업의 업무 방식뿐 아니라 오피스 선택까지 바꾸고 있다. AI 기반 업무환경 구축 수요가 늘면서 스마트빌딩 시스템과 안정적인 전력 공급, 데이터 보안 등을 갖춘 사무실의 중요성이 한층 커질 전망이다.

12일 글로벌 부동산 서비스 기업 'JLL'(존스랑라살)이 '미래 업무환경 조사(Future of Work Survey) 2026' 보고서를 발표했다. [자료=JLL]

12일 글로벌 부동산 서비스 기업 'JLL(존스랑라살) 코리아'은 이 같은 내용을 담은 '미래 업무환경 조사(Future of Work Survey) 2026' 보고서를 발간했다.

JLL은 올 1~4월 21개국 2200명 이상의 기업 최고경영진 및 부동산 책임자를 대상으로 기업의 업무환경 전략과 기업 부동산 운영의 주요 우선순위, 과제, 향후 투자 방향 등을 조사했다.

그 결과 응답 기업의 약 3분의 2는 향후 5년 안에 AI 도입과 직원 경험 향상, 비용 효율화, 지속가능성 목표 달성을 위해 기업 부동산 포트폴리오를 재편할 계획이라고 답했다.

AI가 기업의 부동산 전략 자체를 변화시킬 것이라는 전망도 우세했다. 응답자의 78%는 AI가 향후 3~5년 안에 포트폴리오 전략과 기업 부동산 기능에 큰 변화를 가져올 것으로 내다봤다. 공간 운영 자동화를 넘어 부동산 포트폴리오 구성과 투자 의사결정 방식에도 영향을 미칠 것이라는 분석이다.

AI 도입이 최적화 단계에 도달했다고 판단한 기업은 15%에 그쳤다. 상당수 기업이 아직 AI 도입 초기 단계에 머물러 있는 셈이다.

AI 확산은 실제 업무공간에 대한 투자 방향에도 영향을 주고 있다. 기업들은 단순히 사무 공간을 제공하는 것을 넘어 AI 기반 업무를 지원할 수 있는 스마트오피스와 디지털 업무환경에 대한 투자 수요가 확대될 것으로 전망했다.

오피스 운영을 둘러싼 비용 부담도 커지는 추세다. 임대료와 운영비 상승에 AI 인프라 구축 비용까지 더해지면서 기업들이 원하는 업무환경과 실제 투자 여력 사이의 간극이 확대되고 있다는 게 JLL의 분석이다.

향후 오피스의 경쟁력을 판단하는 기준도 달라질 전망이다. AI 시대에는 단순한 면적이나 입지를 넘어 고성능 네트워크와 안정적인 전력 공급, 데이터 보안 환경, 스마트빌딩 운영 시스템 등 디지털 인프라가 오피스 경쟁력의 주요 요소가 될 것으로 보인다.

이태호 JLL 코리아 대표는 "AI 시대의 경쟁력은 기술 자체보다 이를 업무환경과 조직 문화에 얼마나 효과적으로 결합하는지에 달려있다"며 "앞으로 기업들은 단순히 좋은 입지의 오피스를 확보하는 것을 넘어 AI 기반 업무를 지원하고 직원 경험을 향상할 수 있는 스마트오피스 환경을 더욱 중요하게 고려할 것"이라고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

AI 확산과 오피스 변화 Q&A

Q. AI 확산이 기업의 오피스 선택 기준을 어떻게 바꾸고 있나요?

A. 기업들은 단순한 입지나 면적보다 AI 기반 업무를 안정적으로 지원할 수 있는 디지털 인프라를 중요하게 보기 시작했습니다. 고성능 네트워크와 안정적인 전력 공급, 데이터 보안 환경, 스마트빌딩 운영 시스템 등이 오피스 경쟁력을 좌우하는 주요 요소로 떠오를 전망입니다.

Q. 기업들은 향후 부동산 포트폴리오를 얼마나 적극적으로 바꿀 계획인가요?

A. JLL 조사에 따르면 응답 기업의 약 3분의 2가 향후 5년 안에 기업 부동산 포트폴리오를 재편할 계획이라고 답했습니다. AI 도입과 직원 경험 향상, 비용 효율화, 지속가능성 목표 달성 등이 주요 배경입니다.

Q. 기업들은 AI가 부동산 전략에 미칠 영향을 어떻게 보고 있나요?

A. 응답자의 78%는 AI가 향후 3~5년 안에 기업의 부동산 포트폴리오 전략과 부동산 기능에 큰 변화를 가져올 것으로 내다봤습니다. 단순한 공간 운영 자동화를 넘어 포트폴리오 구성과 투자 의사결정 방식에도 영향을 줄 것으로 보고 있습니다.

Q. 현재 기업들의 AI 도입 수준은 어느 정도인가요?

A. AI 도입이 최적화 단계에 도달했다고 판단한 기업은 15%에 그쳤습니다. 상당수 기업이 아직 AI 도입 초기 단계에 머물러 있어 향후 스마트오피스와 디지털 업무환경에 대한 투자 수요가 더 확대될 것으로 예상됩니다.

Q. AI 시대 오피스 투자에서 기업들이 겪는 가장 큰 부담은 무엇인가요?

A. 임대료와 운영비 상승에 AI 인프라 구축 비용까지 더해지면서 기업들이 원하는 업무환경과 실제 투자 여력 사이의 간극이 커지고 있습니다. 기업들은 비용 부담을 관리하면서도 AI 업무와 직원 경험을 동시에 지원할 수 있는 오피스 환경을 확보해야 하는 과제를 안게 됐습니다.

chulsoofriend@newspim.com