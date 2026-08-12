남양주시, '2026 경기도 적극행정 우수사례 경진대회'서 우수상 수상

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 11일 경기도 적극행정 우수사례 경진대회서 우수상을 받았다.
- 불암산 40년 불법 굿당을 전면 철거해 시민 안전을 확보했다.
- 1년여간 150회 이상 설득해 무충돌 행정대집행을 마무리했다.
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 '40년 불법 굿당 전면 철거, 불암산 시민의 품으로' 사례로 경기도 적극행정 우수사례 경진대회에서 우수상을 받으며 3년 연속 입상했다고 12일 밝혔다.
지난 11일 경기아트센터 컨벤션홀에서 열린 '2026년 경기도 적극행정 우수사례 경진대회' 본선에는 경기도 31개 시·군 가운데 예선을 통과한 8개 시·군이 올라 적극행정 우수사례를 발표했다.
이번 수상 사례는 불암산 일대의 불법시설을 정비해 시민 안전을 확보하고 공공가치를 회복한 점에서 도민평가단과 경기도 적극행정 심사위원의 높은 평가를 받았다.
특히 수십 년간 해결되지 못한 불법 굿당 문제를 해소하기 위해 1년여 동안 150회 이상 현장을 찾아 이해관계자를 설득한 점이 주목받았다.
시는 경찰과 소방 등 유관기관과 긴밀히 협력해 물리적 충돌이나 인명사고 없이 행정대집행을 마무리했다. 이 과정에서 불법건축물과 산림 내 화재위험물을 전면 정비하고 폐기물 290톤을 처리했으며 훼손된 산림환경도 복원했다.
최현덕 남양주시장은 "적극행정은 시민의 불편을 해결하고 행정의 신뢰를 높이는 중요한 가치"라며 "앞으로도 적극행정이 공직문화로 정착될 수 있도록 제도적 지원과 행정혁신을 지속해 나가겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com