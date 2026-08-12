에스알, 철도 통합 앞두고 차량·시설 안전 재점검

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

하계 특별교통대책본부 운영

차량·시설물 점검

통합 운영 위한 부품 구매도 추진

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = SRT 운영사 에스알(SR)이 고속철도 통합에 대비해 차량과 시설물 점검, 비상대응체계 운영 등 안전관리를 강화하고 있다.

서울역에서 교차운행 중인 SRT 모습 [사진=에스알(SR)]

12일 에스알은 고속열차의 안전한 운행을 위해 차량과 시설 등 분야별 안전관리 체계를 점검하고 있다고 밝혔다.

에스알은 지난달 말부터 지난 10일까지 20명 규모의 하계휴가철 특별교통대책본부를 운영하고 비상대응체계를 가동했다. 고속철도 통합으로 운영 환경이 변화하는 가운데 여름 휴가철 이용객 증가에 대비해 차량과 시설물 등 주요 인프라를 점검하고 인적오류 예방 체계를 살폈다.

8월 산업안전보건의 달을 맞아 안전·보건 캠페인도 진행했다. 지난 4일 수서역과 동탄역에서 이용객에게 화재예방 수칙을 안내하고 에어로졸 소화기와 보냉장구를 제공했다. 10일에는 평택지제역에서 철도 이용 안전수칙을 알리는 안전사고 예방 캠페인을 열었다.

국내 최장 대심도 터널인 율현터널의 비상상황에 대비한 '수직대피로 국민행동요령 영상'도 새롭게 제작했다. 비상상황 발생 시 승객 대피와 구호활동을 위한 행동요령을 담아 SRT 열차 내 모니터를 통해 안내할 예정이다.

고속열차 유지보수용 부품 확보도 추진하고 있다. 에스알은 차량 고장 등 이례상황에 대비하기 위해 지난 4월부터 한국철도공사와 협의해 총 5종 19품목의 물품구매계획을 수립했다. 모두 고속철도 통합을 앞두고 차량 유지보수 업무에 필요한 핵심 부품이다.

고속열차 주요 부품의 정비체계도 강화했다. 트리포드(동력전달장치)와 견인전동기, 모터감속기 등을 전문 정비기관에 위탁해 관리하고 있다.

정왕국 에스알 대표이사는 "고속철도 통합이 성과를 거두기 위한 첫 번째 요건은 철도 안전"이라며 "조기에 통합 서비스를 안정화하기 위해 안전 관리를 더욱 강화하겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 에스알은 여름 휴가철 고속철도 안전관리를 어떻게 강화했나요?

A. 지난달 말부터 지난 10일까지 20명 규모의 하계휴가철 특별교통대책본부를 운영하고 비상대응체계를 가동했습니다. 차량과 시설물 등 주요 인프라를 점검하고 인적오류 예방 체계도 살폈습니다.

Q. 이용객을 대상으로는 어떤 안전활동을 진행했나요?

A. 8월 산업안전보건의 달을 맞아 수서역과 동탄역에서 화재예방 수칙을 안내하고 에어로졸 소화기와 보냉장구를 제공했습니다. 평택지제역에서는 철도 이용 안전수칙을 알리는 안전사고 예방 캠페인도 진행했습니다.

Q. 율현터널 비상상황에 대비해 어떤 대책을 마련했나요?

A. 국내 최장 대심도 터널인 율현터널에서 비상상황이 발생했을 때 승객 대피와 구호활동에 필요한 행동요령을 담은 '수직대피로 국민행동요령 영상'을 새롭게 제작했습니다. 영상은 SRT 열차 내 모니터를 통해 안내할 예정입니다.

Q. 고속열차 고장에 대비한 부품 확보는 어떻게 추진하고 있나요?

A. 에스알은 지난 4월부터 한국철도공사와 협의해 총 5종 19품목의 물품구매계획을 수립했습니다. 고속철도 통합을 앞두고 차량 유지보수 업무에 필요한 핵심 부품을 확보해 차량 고장 등 이례상황에 대비한다는 계획입니다.

Q. 고속열차 주요 부품의 정비체계는 어떻게 운영하고 있나요?

A. 트리포드와 견인전동기, 모터감속기 등 주요 부품을 전문 정비기관에 위탁해 관리하고 있습니다. 에스알은 고속철도 통합 이후 서비스의 조기 안정화를 위해 안전관리를 더욱 강화한다는 방침입니다.

chulsoofriend@newspim.com