박은빈, 데뷔 30주년 기념 앨범 발매…직접 작사한 신곡 3곡 수록

AI 핵심 요약beta
- 배우 박은빈이 4일 데뷔 30주년 앨범을 발매한다
- 신곡 3곡 등 총 12트랙을 수록했다
- 9월 4일 공개 뒤 5일 팬콘서트서 첫 무대 선보인다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 박은빈이 데뷔 30주년을 맞아 특별한 앨범을 선보인다.
박은빈은 내 4일 데뷔 30주년 기념 앨범 '슈팅 마이 러브(SHOOTING MY LOVE)'를 발매한다.
'슈팅 마이 러브'는 박은빈이 지난 시간 동안 카메라 앞에서 쌓아온 배우로서의 여정과 그 과정에서 마주한 다양한 형태의 사랑을 음악으로 풀어낸 앨범이다. 작품과 연기를 향한 변함없는 열정부터 흔들리는 순간에도 자신의 길을 걸어온 스스로를 향한 다짐, 오랜 시간 응원을 보내준 팬들을 향한 감사까지 박은빈의 진솔한 마음을 담았다.
이번 앨범에는 신곡 '드림스 컴 트루(DREAMS COME TRUE)', '태양은 떠올라', '프리즘(PRISM)'을 비롯해 박은빈이 그동안 발표한 곡까지 총 12개 트랙이 수록된다. 특히 박은빈은 세 곡의 신곡 모두 작사에 직접 참여하며 자신의 이야기를 음악에 녹여냈다. 배우로서 걸어온 시간을 솔직한 가사로 풀어낸 만큼, 한층 깊어진 목소리로 전할 박은빈의 진심에 관심이 모인다.
드라마 '무인도의 디바'를 통해 뛰어난 가창력을 선보이며 '믿고 듣는 배우'로 주목받았던 박은빈의 대표곡 '섬데이(Someday)'는 밴드 버전으로 새롭게 수록된다. 기존 곡과는 다른 사운드와 감성으로 재해석된 '섬데이'는 트랙리스트 공개 이후 팬들의 뜨거운 관심을 받고 있어 새로운 버전에 대한 기대를 높이고 있다.
앨범 발매일 역시 의미를 더한다. 박은빈의 생일인 9월 4일에 맞춰 앨범이 공개되는 것. 박은빈은 발매 다음 날인 9월 5일 개최되는 팬 콘서트에서 신곡 무대를 처음으로 선보이며 팬들과 특별한 시간을 보낼 예정이다.
박은빈의 데뷔 30주년 기념 앨범 '슈팅 마이러브'는 오는 14일부터 각종 온라인 음반 판매 사이트에서 예약 판매가 시작된다.
moonddo00@newspim.com