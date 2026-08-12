[핌in현장] '대등왜' 나영석 "차세대 예능 그룹 만들겠다"…이채민, 타잔까지 설산서 뭉쳤다

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 '대체 등산을 왜 하는 건데?'가 등산과 거리가 멀었던 출연진들의 좌충우돌 설산 등반기를 예고했다.

'대체 등산을 왜 하는 건데?(대등왜)'는 평생 등산에 관심 없던 비자발적 등산러 4인방이 생애 최초 한겨울 설산 대장정에 나서며 벌어지는 '내발내산' 등산 버라이어티다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 카더가든(왼쪽부터), 데이식스 도운, 이채민, 올데이프로젝트 타잔이 12일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 '대체 등산을 왜 하는 건데?' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.08.12 khwphoto@newspim.com

12일 서울 마포구에 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 진행된 제작발표회에는 나영석 PD, 박현용 PD를 비롯해 카더가든, 도운, 이채민, 타잔이 참석했다. 이날 출연진들은 단체복을 맞춰 입고 등장해 눈길을 끌었다.

타잔은 단체복을 입고 온 이유에 대해 "촬영 중에 제작진에게 의상을 선물 받았다. 산악회이기도 하고 다 같이 입어보고 싶어서 오늘 입어보자고 얘기했다"고 설명했다. 이에 나영석 PD는 "다들 기본으로 입고 왔는데 자기 혼자 리폼을 해서 왔다"고 말해 웃음을 자아냈다.

나영석 PD는 프로그램에 대해 "설레고 기대되고 걱정도 된다"며 "나는 인물이 다라고 생각하는 사람이다. 새로운 크루로 이 넷과 함께 하게 된 게 행운이라고 생각한다"고 말했다.

이어 "이들에게 맞는 IP가 뭐가 있을까 생각하다가 등산을 찾아냈다"며 "아직도 왜 등산을 하는지 모르겠다고 하지만 그래도 즐거운 경험이었다. 산을 올랐던 순간을 시청자들도 같이 즐겨주시길 바라는 마음으로 선보이게 됐다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 올데이프로젝트 타잔이 12일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 '대체 등산을 왜 하는 건데?' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.08.12 khwphoto@newspim.com

박현용 PD는 프로그램의 시작에 대해 "같이 작업하는 이우정 작가의 취미가 등산이다. 반면 우리는 등산을 싫어한다. 우정 작가의 이끌림에 의해 몇 번 갔는데 막상 가보니까 좋았다"며 "이런 경험을 등산을 싫어하는 사람들이 해보면 끈끈해지고 갑자기 친해지지 않을까 생각했다"고 설명했다.

섭외 당시 출연진에게 등산 프로그램이라는 사실을 알리지 않았다는 사실도 공개했다. 박현용 PD는 "섭외할 때는 등산 얘기를 안 했다. 막상 왔더니 등산을 하게 돼서 많이 힘들었을 것"이라고 전했다.

실제로 출연진들의 첫 반응은 당황스러움에 가까웠다. 카더가든은 "말도 안 되는 소리라고 생각했다"며 "내가 여기서 하차를 하면 얼마나 안 좋게 소문이 나려나? 내가 괜찮을까?라고 생각했다"고 털어놨다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 카더가든(왼쪽부터), 데이식스 도운, 박현용PD, 나영석PD, 이채민, 올데이프로젝트 타잔이 12일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 '대체 등산을 왜 하는 건데?' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.08.12 khwphoto@newspim.com

도운은 "취업 사기 당한 느낌이었다"며 "(카더가든)형이 총대 매고 하차하면 나도 따라가야지 생각했는데 꿋꿋하게 잘해주길래 실망스러웠다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

이채민은 "평소에 운동을 좋아했었는데 스스로 등산을 해본 적은 없었다"며 "비자발적으로 가게 되니까 아찔하고 걱정이 많이 됐다"고 말했다. 타잔 역시 "등산을 해야 된다고 말했을 때 운동을 많이 하니까 체력적으로 괜찮겠다고 생각했지만 추운 걸 싫어해서 그게 힘들겠다는 생각이 들었다"며 "막상 해보니까 나름 괜찮았다"고 전했다.

한여름에 만나는 리얼 설산 등반기라는 점도 '대등왜'의 관전 포인트다. 박현용 PD는 "대한민국에 산이 많다. 특히 설산이 거칠고 험한데 그만큼 멋지다"며 "극한의 환경을 맞닥뜨렸을 때 리얼한 모습들이 나오고, 끈끈해지는 날 것의 케미가 나올 것 같았다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 데이식스 도운이 12일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 '대체 등산을 왜 하는 건데?' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.08.12 khwphoto@newspim.com

나 PD는 "추운 계절이었는데 영하 27.5도에서 설악산을 올라간 게 첫 번째 등산이었고, 태백산 일출을 보러 새벽 산행도 했다. 한라산도 갔다"며 "우리나라 산을 글로벌 시청자들까지 볼 수 있을 것 같다. 우리나라 같은 산이 별로 없는 것 같다"고 자신했다.

박현용 PD는 K-등산 문화도 관전 포인트로 꼽았다. 그는 "우리나라는 정상에서 김밥, 라면 등을 먹는다"며 "이런 K등산 문화를 보여드리면 신선해할 것 같다"고 말했다.

실제 산행을 경험한 출연진들의 소감도 이어졌다. 이채민은 "실제로 올라보니까 더 다리가 무거웠다"며 "막상 올라가서 한라산 정상에서 보이는 운해를 봤을 때 '올라왔어'라는 생각이 들었다. 이런 광경을 볼 수 있다는 즐거움과 경험이 주는 선물 같은 운동이었다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 카더가든(왼쪽부터), 데이식스 도운, 박현용PD, 나영석PD, 이채민, 올데이프로젝트 타잔이 12일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 '대체 등산을 왜 하는 건데?' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.08.12 khwphoto@newspim.com

타잔은 "올라가면 뭘 먹을 수 있다는 하나의 집념으로 올라갔다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

나영석 PD는 '대등왜'를 통해 새로운 예능 그룹을 만들겠다는 포부도 밝혔다. 그는 "내 포부는 대한민국의 앞으로의 10년을 이끌어갈 차세대 예능 그룹을 만드는 것이었다"며 "그러기 위해서 그 누구도 건드린 적 없는 새로운 인물들로 꾸렸다. 사람들을 모두 놀라게 해줄 수 있는 친구들"이라고 말했다.

네 사람은 산악회 내에서도 각자 역할을 맡아 활약했다. 카더가든은 맏형, 도운은 운전을 좋아한다는 이유로 교통부 장관, 이채민은 외교부 장관, 타잔은 회장을 맡았다.

이채민은 "언변이 뛰어난 편은 아닌데 유독 이 촬영을 하면서 불리한 지적을 하시는 제작진께 설득하는 역할을 했다"고 설명했다. 타잔은 "막내였지만 어쩌다 보니 회장을 맡았다. 추진력이 좋아서 '뭐 하자!' 하는 역할"이라고 자신을 소개했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 배우 이채민이 12일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 '대체 등산을 왜 하는 건데?' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.08.12 khwphoto@newspim.com

나영석 PD는 특히 이채민의 숨겨진 예능감을 높이 평가했다. 그는 "이채민을 데리고 끌고 가면, 나 혼자 독점적으로 쓸 수 있으면 진짜 세상 사람들에게 이 친구의 매력을 즐겁게 보여줄 수 있겠다는 생각이 들었다"며 "멀쩡하게 생겼지만 만나서 얘기를 해보니까 기본적으로 말이 정말 많다. 평소에는 자제하지만 고삐가 풀리면 말을 엄청 한다. 개발되지 않은 미지의 영역의 친구"라고 말했다.

이에 카더가든은 "개발되지 않은 지역을 독점하겠다? 건달이다"라고 받아쳐 현장을 폭소케 했다.

끝으로 이채민은 "무더운 여름에 보면 더위를 가시게 해줄만한 설산의 풍경이 담겼다"며 "많은 관심과 사랑 부탁드린다"고 당부했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 가수 카더가든이 12일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 '대체 등산을 왜 하는 건데?' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.08.12 khwphoto@newspim.com

'대체 등산을 왜 하는 건데?'는 오는 18일 오후 5시, 1~5회까지 공개되며 3주에 걸쳐 총 10회가 공개된다.

moonddo00@newspim.com