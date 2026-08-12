강진하맥축제 29일 사전예약석 매진…27·28일 예매 진행

AI 핵심 요약beta
- 강진군이 12일 29일 강진하맥 락페스티벌 개최를 밝혔다.
- 29일 사전예약석이 예매 시작 수 시간 만에 매진됐다.
- 축제는 27일부터 29일까지 열리며 공연과 체험을 선보인다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주·강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 제4회 강진하맥축제가 오는 27일부터 29일까지 강진종합운동장에서 열린다. 29일 토요일 사전예약석은 예매 시작 수 시간 만에 매진됐다.
강진군은 12일 축제 마지막 날인 29일 '강진 하맥 락페스티벌'을 개최한다고 밝혔다.
이날 웨더보트와 육중완밴드, 노브레인, 크라잉넛, 이무진 등이 출연해 맥주와 함께 즐기는 라이브 무대를 선보인다.
27일과 28일에는 가수 이채연과 트리플에스, 김하온을 비롯해 DJ 미소, 브라더즈, MOSHEE, 달샤벳 출신 수빈 등이 무대에 오른다. 대중음악과 힙합, 디제잉, 댄스 공연이 이어지며 물총놀이와 펌프 게임존, 현장 참여 행사도 운영된다.
사전예약석은 주무대 인근 6인 테이블석으로 이용료는 1인당 2만 5000원이다. 예약자에게는 1인당 1만원 상당의 보냉용 변온컵이 제공되며 테이블당 2만원 상당의 모바일 강진사랑상품권도 지급된다. 6인 기준 총 8만원 상당의 혜택이다.
축제장과 강진군 내 상점에서 10만원 이상 사용한 뒤 영수증을 제출하면 추첨을 통해 1만~2만원 상당의 강진사랑상품권을 추가로 받을 수 있다.
군은 지난해 제기된 불편 사항을 반영해 예약석 앞 일반 관람객 이동을 제한하고 전용 맥주 제공 부스를 운영한다. 부스에는 셀프존을 마련해 대기 시간을 줄이고 하멜촌 맥주를 비롯한 다양한 수제맥주와 인기 맥주를 편리하게 이용할 수 있도록 했다.
27일과 28일 사전예약석은 현재 예매가 진행 중이다. 예매와 축제 관련 자세한 내용은 티켓링크와 강진군 공식 사회관계망서비스(SNS)에서 확인할 수 있다.
ej7648@newspim.com