가뭄 피해 지원 가던 인천 소방대원들 고속도로서 차량 화재 진압

AI 핵심 요약beta
- 인천 소방대원들이 12일 고속도로 탁송차 화재를 진화했다
- 전기차 적재로 대형화재 우려됐으나 초기 진압해 막았다
- 이들은 진화 뒤 경남 가뭄지역 지원 임무를 이어갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =가뭄 피해지역에 용수 지원을 가던 인천 소방대원들이 고속도로에서 차량 화재를 발견하고 진화에 나서 큰 피해를 막았다.
12일 인천소방본부에 따르면 미추홀소방서 주안119안전센터 소속 임홍택·심광보 소방위는 이날 오전 6시 20분쯤 충남 금산군 부리면 통영대전고속도로에서 차량 화재를 발견했다.
불이 난 차량은 탁송차량으로 엔진룸에서 불길이 번지고 있었다. 대원들은 화재를 확인하자 즉시 차량을 세우고 진화에 나섰다.
당시 탁송차 적재함에는 전기차가 실려 있어 대형 화재가 우려되는 상황이었다.
소방대원들은 전기차가 실려 있는 곳으로 불길이 번지지 않도록 하면서 불길이 거센 탁송차 하부 엔진룸의 주불을 진화했다.
이후 현장에 도착한 충남지역 소방차량의 지원을 받아 화재를 완전히 진압했다.
소방대원들은 고속도로를 달리던 중 약 2㎞ 떨어진 앞쪽에서 연기가 나는 것을 발견하고 곧바로 현장으로 가 초기 진압에 나선 것으로 전해졌다.
인천소방 당국자는 "소방대원들의 신속한 대응으로 화재가 크게 번지는 것을 막을 수 있었다"며 "이들은 화재를 진압한 후 임무인 경남 가뭄 지역 지원을 위해 집결지로 차질 없이 이동했다"고 말했다.
앞서 소방청은 남부지역 가뭄이 심각한 단계에 이르자 전날 국가 소방 동원령을 발령하고 오늘과 내일 이틀 동안 전국의 물탱크차 200대와 소방 인력 400명을 경남 가뭄 피해지역으로 보내 급수 지원 활동을 하도록 했다.
hjk01@newspim.com