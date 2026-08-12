함평군, 생태체험 놀이공간 '나빛파크' 15일 정식 개장

AI 핵심 요약beta
- 함평군이 15일 어린이 복합놀이시설 나빛파크를 개장한다
- 나빛파크는 전 회차 예약제로 운영하며 단체는 전화 접수한다
- AI·AR 체험과 실내외 놀이시설을 갖춘 생태교육 공간이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[함평=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남광주통합특별시 함평군은 어린이 대상 생태교육 기반 복합 놀이시설 '나빛파크'를 오는 15일 정식 개장한다고 12일 밝혔다.
나빛파크는 안전하고 쾌적한 이용 환경 조성을 위해 전 회차 예약제로 운영된다. 개인 관람객은 나빛파크 홈페이지와 연동된 온라인 예약 사이트를 통해 사전 예약해야 한다. 단체 관람은 20명 이상부터 가능하며 전화로만 접수한다.
운영 시간은 매주 화요일부터 일요일 오전 9시부터 오후 5시까지다. 월요일과 1월 1일, 설날·추석 당일은 휴관한다. 1일 3회차로 운영되며 회차당 이용 시간은 1시간 30분, 최대 수용 인원은 80명이다. 축제 기간에는 운영 회차가 변경될 수 있으며 세부 일정은 추후 나빛파크 홈페이지를 통해 안내할 예정이다.
나빛파크는 실외 놀이시설과 실내 체험 공간을 결합한 복합형 전시·놀이시설로 조성됐다. 야외에는 구름다리와 집라인 등을 갖춘 놀이터가 마련돼 있다. 2층 구조의 실내 공간에서는 정글짐, 트램펄린, 슬라이드, 볼풀장 등 다양한 놀이시설을 이용할 수 있다.
인공지능(AI)과 증강현실(AR)을 활용한 나비·곤충 3차원 관찰, 직접 그린 곤충 그림을 영상으로 구현하는 '라이브 스케치', 홀로그램 등 다양한 에듀테인먼트 콘텐츠를 제공한다. 함평의 숲과 습지의 사계절을 담은 미디어아트도 함께 선보인다.
이남오 함평군수는 "나빛파크는 어린이가 놀이와 학습, 디지털 체험을 한 공간에서 즐길 수 있는 생태교육 기반 복합 체험시설"이라며 "가족 단위 방문객이 안전하고 쾌적하게 시설을 이용할 수 있도록 운영 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편 함평군은 개장을 앞두고 이남오 군수와 관계 공무원 등이 참여한 가운데 놀이·체험시설과 전기·소방 설비, 동선, 편의시설, 응급 대응체계 등을 점검했다. 미비점은 개장 전까지 보완할 계획이다.
saasaa79@newspim.com