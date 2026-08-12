송지우, 매니지먼트 런과 전속계약…활발한 행보 예고

AI 핵심 요약beta
- 송지우가 12일 매니지먼트 런과 전속계약했다.
- 그는 오징어 게임2 등으로 존재감을 키워왔다.
- 송지우는 9월 너 말고 다른 연애로 복귀한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 송지우가 매니지먼트 런과 전속계약을 체결하고 새로운 출발에 나선다.
매니지먼트 런은 12일 "넷플릭스 '오징어 게임2'를 통해 글로벌 시청자들에게 존재감을 각인시킨 배우 송지우와 전속계약을 체결했다"며 "매 작품마다 자신만의 색깔로 캐릭터를 소화해온 송지우가 지닌 역량을 마음껏 펼치고, 국내를 넘어 더욱 폭넓은 활동을 이어갈 수 있도록 든든하게 지원하겠다"고 밝혔다.
올해 데뷔 7년 차를 맞은 송지우는 2022년 넷플릭스 '더 글로리'에서 어린 최혜정 역을 맡아 높은 싱크로율과 안정적인 연기력으로 대중에게 눈도장을 찍었다. 이후 '사랑의 안단테'를 통해 첫 주연을 맡으며 배우로서 입지를 넓혔고, 디즈니+ '강남 비-사이드'에서는 파격적인 연기 변신을 선보였다. 이어 KBS2 '친애하는 도적님아'에서 금녹 역을 맡아 섬세한 감정 연기를 펼치는 등 작품마다 새로운 얼굴을 보여줬다.
특히 2024년 공개된 넷플릭스 '오징어 게임 시즌2' 1화에서 참가자 196번 강미나 역으로 등장해 짧은 분량에도 강렬한 인상을 남겼다. 작품 공개 이후 개인 SNS 팔로워가 급증하는 등 국내외 시청자들의 관심을 한몸에 받은 송지우는 지난해 대만 타이베이에서 첫 단독 팬미팅을 개최하며 중화권에서도 뜨거운 인기를 입증했다.
매니지먼트 런과 손잡고 새로운 출발선에 선 송지우는 오는 9월 첫 방송되는 KBS2 '너 말고 다른 연애'에서 송해나 역으로 안방극장에 복귀한다. 차기작 러브콜까지 이어지고 있는 만큼, 새 소속사와 함께 더욱 활발한 활동을 펼칠 송지우의 행보에 관심이 쏠린다.
moonddo00@newspim.com