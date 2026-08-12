朝鲜在韩美联合军演前夕发射弹道导弹

纽斯频通讯社首尔8月12日电 韩国联合参谋本部（下称联参）12日表示，朝鲜当天上午向半岛东部海域发射一枚弹道导弹。这是朝鲜继6日发射一枚短程弹道导弹后，时隔6天再次实施导弹发射，也是朝鲜今年以来第11次发射弹道导弹。

资料图。【图片=朝中社】

联参发表声明说，韩军于当天上午6时许探测到朝鲜从江原道元山一带向东部海域发射一枚弹道导弹。

根据韩军初步评估，该导弹飞行距离超过700公里。韩美情报部门正在对导弹型号、飞行高度及准确射程等具体参数进行进一步分析。

联参表示，韩美情报部门自发射初期便持续跟踪朝鲜相关动向，并保持实时信息共享，同时已与日本方面共享此次朝鲜弹道导弹发射信息。韩军目前已加强监视和警戒，防范朝鲜进一步发射活动，并在韩美联合防御态势下持续密切关注朝鲜动向。

此次导弹发射发生在韩美年度联合军演"乙支自由护盾"（Ulchi Freedom Shield，UFS）前夕。根据计划，今年军演将于17日至27日举行，属于韩美双方每年实施的防御性质联合演习。今年演习将结合朝鲜导弹威胁以及近期战争形态变化等因素展开。

长期以来，朝鲜一直将韩美联合军演称为"侵略战争演习"，并对此表示反对。分析认为，此次导弹发射可能具有针对即将举行的韩美联合军演进行示威的意味。

不过，截至目前，朝鲜尚未公布此次发射的导弹型号及发射目的，韩美双方仍在对相关参数进行分析，尚无法确认此次发射是否直接针对即将举行的联合军演。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社