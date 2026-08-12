전주세계소리축제 개막…전통과 세계 잇는 'K-소리' 무대

AI 핵심 요약beta
- 전북자치도가 12일 전주세계소리축제를 개막했다.
- 축제는 16일까지 66개 프로그램, 126회 공연을 선보인다.
- 판소리와 월드뮤직, AI 국악으로 전통과 미래를 잇는다.
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판소리 다섯바탕·월드뮤직 등 126회 공연…관계기관 합동 안전점검 강화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 전통음악의 깊이와 세계 음악의 다양성을 한자리에서 만날 수 있는 제25회 전주세계소리축제를 5일간 선보이며 국내 대표 문화예술축제의 위상을 이어간다고 12일 밝혔다.
전주세계소리축제는 이날부터 오는 16일까지 한국소리문화의전당과 전북도내 일원에서 '소리의 숨결, 모아 판으로'를 키워드로 펼쳐진다.
올해 축제는 전통과 현대, 지역과 세계를 연결하는 다양한 공연을 통해 우리 소리의 가치와 새로운 가능성을 선보인다. 축제는 8개 분야 66개 프로그램으로 구성됐으며 총 126회의 공연이 진행된다.
대표 프로그램인 '판소리 다섯바탕'에는 당대 명창들이 무대에 올라 전통 판소리의 진수를 선보인다. 차세대 소리꾼들의 무대인 '젊은 판소리 다섯바탕', 명인들의 깊은 음악세계를 만나는 '산조의 밤', 전통음악의 새로운 해석을 담은 '오늘의 시나위' 등도 관객들을 만난다.
스리랑카, 캐나다, 폴란드 등 국내외 아티스트가 참여하는 월드뮤직 공연과 심수봉, 어반자카파 등이 출연하는 초청공연도 마련돼 장르와 국경을 넘나드는 음악을 즐길 수 있다.
지역 문화자원과 새로운 콘텐츠를 결합한 무대도 다양하다. 남원시립국악단의 '아버지의 해방일지', 판소리와 영화를 결합한 '판소리X시네마', 도심 곳곳에서 공연을 펼치는 '소리 프린지', 가족 관람객을 위한 '어린이 소리축제' 등이 대표적이다.
인공지능과 국악의 결합을 시도하는 'AI 창작 판소리 프로젝트'와 국악의 미래 플랫폼을 지향하는 '소리 NEXT'도 운영된다. 이를 통해 전통음악과 첨단기술 및 새로운 창작방식의 접점을 넓히고 우리 소리의 미래 가능성을 모색한다.
전북자치도는 축제 기간 관람객이 몰릴 것으로 보고 안전관리에도 집중하고 있다. 개막을 하루 앞둔 11일 주요 공연장과 행사장 일원에서 관계기관 합동 현장점검을 실시하고 시설물과 관람객 동선 등 축제장 전반의 안전관리 실태를 확인했다.
이원택 전북지사는 "전주세계소리축제는 우리 소리의 가치를 세계에 알리며 전북을 대표하는 문화예술축제로 성장해 왔다"며 "전통과 현대를 잇는 축제의 경쟁력을 높이고 관람객들이 안전하게 즐길 수 있는 성공적인 축제가 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com