전북도·새만금청·7개 기업, 새만금 헴프산업 클러스터 조성 '본격화'

AI 핵심 요약beta
- 전북자치도는 12일 새만금 헴프클러스터 협약을 맺었다.
- 2035년까지 53ha에 3875억 원을 투입해 조성한다.
- 재배·연구·생산 잇는 헴프 거점 육성에 나섰다.
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규제특례·헴프특별법 추진…GMP 시설 확충·수출시장 개척 등 투자 기반 강화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 새만금 헴프산업을 미래 고부가가치 산업으로 육성하기 위해 새만금개발청 및 관련 기업 7곳과 협력체계를 구축하고 산업 클러스터 조성에 속도를 내기로 했다고 12일 밝혔다.
전북자치도는 산업 성장 가능성에 대응해 오는 2035년까지 새만금 농생명용지 4공구 53ha에 총사업비 3875억 원을 투입해 헴프산업클러스터를 조성할 계획이다.
재배부터 안전관리, 연구개발, 소재·제품 생산까지 연결하는 전주기 산업생태계를 구축해 새만금을 국내 헴프산업의 거점으로 육성한다는 구상이다.
이를위해 전북자치도는 이날 도청에서 이원택 지사, 남영우 새만금개발청 차장 한국프라임제약, 한미양행, 프랜비스, 쉘파스페이스, 퓨처그린, 홉스바이오사이언스, 웨이브기어 등 7개 기업 관계자가 참석한 가운데 새만금 헴프산업클러스터 조성을 위한 업무협약을 체결했다.
이번 협약은 헴프산업 관련 민·관 협력체계를 구축하고 클러스터 조성과 기업 투자 활성화를 위한 기반을 마련하기 위해 추진됐다.
협약에 따라 전북자치도와 새만금개발청, 참여기업들은 클러스터 조성·운영, 규제특례 발굴 및 법제화, 재배·기술개발·연구, 인력양성, GMP 시설 구축, 수출시장 개척 등에 협력한다. 지역과 기업이 함께 성장할 수 있는 지속가능한 산업생태계 구축도 공동 추진한다.
전북자치도는 정책·행정 지원과 산업 인프라 구축, 인력양성 등을 담당하고 새만금개발청은 인허가 등 행정절차와 산업 육성을 지원한다.
참여기업들은 재배와 가공, 제품화에 이르는 전주기 실증과 관련 시설 구축 및 글로벌 사업화에 협력할 예정이다.
헴프는 환각성분인 THC 함량이 낮은 산업용 대마로 식품과 화장품, 의약품 등 다양한 분야에 활용되는 소재다. 세계 헴프 시장은 오는 2030년 약 106조원 규모로 성장할 것으로 전망되고 있다.
도는 이번 협약을 토대로 헴프특별법 제정과 기본구상 및 타당성 조사용역을 추진하고 규제 개선과 산업 인프라 확충을 통해 기업 투자 여건을 단계적으로 마련할 방침이다.
참여기업과의 협력을 강화하는 한편 관련 기업 추가 유치와 실질적인 투자로 이어질 수 있도록 지원과 투자유치 활동도 확대한다.
이원택 전북지사는 "이번 협약은 관계기관과 기업이 클러스터 조성을 위한 협력 의지를 구체화하는 계기가 됐다"며 "헴프특별법 제정과 규제 개선 및 산업 기반 구축을 차질 없이 추진해 새만금을 대한민국 헴프산업의 중심지로 육성하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com