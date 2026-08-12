교육부·서울시교육청, AI 교육격차 해소 위해 전국 고교생 '꿈키움 캠프' 연다

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읍·면·소규모학교 학생 우선 선발…프로젝트형 실습 운영

겨울방학 중학생까지 확대, 대학 연계 AI 교육 격차 해소

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부와 서울시교육청은 13일부터 14일까지 연세대학교 신촌캠퍼스에서 '2026년 전국 학생 인공지능(AI) 꿈키움 캠프'를 개최한다고 12일 밝혔다.

'연결(連結), 함께 미래를 설계하다'를 주제로 열리는 이번 캠프는 교육부의 '모두를 위한 인공지능 인재양성 방안'의 하나로 마련됐다.

서울 용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

교육부와 서울시교육청이 공동 주최하고 교육부·서울시교육청·연세대학교 AI혁신연구원 AI에듀테크센터가 공동 주관한다.

대학이 운영하는 AI 교육 프로그램을 통해 학생들이 인공지능 기술을 직접 탐구하고 실제 문제 해결 프로젝트에 적용할 수 있도록 지원하는 1박 2일 숙박형 캠프다.

캠프에는 전국 16개 시·도교육청이 추천한 일반계 고등학생 200명과 인솔교사 40명 등 총 240명이 참여한다.

교육부는 AI 교육 기회가 상대적으로 부족한 읍·면 지역과 소규모학교 학생을 우선 선발해 지역과 교육 여건에 따른 교육 격차를 줄일 계획이다. 농산어촌과 도서벽지 학생 등을 대상으로 맞춤형 AI·디지털 교육을 지원하는 사업도 별도로 추진하고 있다.

학생들은 자신의 수준과 관심 분야에 따라 바이브 코딩, 생성형 AI·파이썬, AI·로봇, GPU 활용 딥러닝 등 4개 트랙 가운데 하나를 선택해 팀별 프로젝트를 수행한다.

바이브 코딩 트랙에서는 사회문제 해결 아이디어를 프로그램으로 구현한다. 생성형 AI·파이썬 트랙은 생성형 AI와 파이썬을 활용한 사회문제 해결 프로젝트로 운영된다.

AI·로봇 트랙 참가자들은 스파이크 프라임 로봇을 활용한 AI·로봇 해커톤에 참여하고 GPU 활용 딥러닝 트랙에서는 GPU 기반 딥러닝 모델 구현을 통해 AI 개발 과정을 경험한다.

프로그램은 프로젝트형 실습 중심으로 진행된다. 학생들이 직접 문제를 정하고 해결 방안을 설계한 뒤 결과물을 제작·발표하는 방식이다.

지난 6일과 7일 부산 벡스코에서 AI 활용 교육 콘퍼런스와 대한민국 과학·수학·정보교사 콘퍼런스가 열렸다. [사진=교육부]

캠프 첫날인 13일에는 개회식과 함께 김남주 연세대 교육학과 교수의 'AI 시대 학생들의 진로' 특강, 트랙별 프로젝트 실습이 진행된다. 저녁에는 지역과 학교가 다른 학생들이 팀을 소개하고 교류하는 네트워킹 프로그램도 마련될 예정이다.

14일에는 김지응 연세대 컴퓨터과학과 교수가 'AI 시대 국내외 산업·사회의 변화'를 주제로 특강한다. 이어 트랙별 프로젝트 활동과 연세대 교육·연구 시설 탐방이 진행되며 마지막에는 참가 학생들이 프로젝트 결과물과 활동 소감을 발표할 계획이다.

교육부와 서울시교육청은 캠프에 앞서 지난달 30일과 이달 3일, 10일 사전 설명회와 온라인 사전교육을 운영했다. 학생들은 트랙별 기초 개념과 실습 환경을 익히고 팀별 프로젝트 주제를 미리 탐색했다.

교육부는 이번 고교생 캠프를 시작으로 겨울방학에는 중학생까지 참여 대상을 확대해 약 300명을 추가 선발할 계획이다. 연세대뿐 아니라 다양한 대학과 협력해 AI 꿈키움 캠프를 확대 운영한다는 방침이다.

이윤홍 교육부 인공지능인재지원국장은 "학생이 사는 지역이나 학교 규모에 따라 AI 교육 기회에 차이가 생겨서는 안 된다"며 "농산어촌과 소규모학교 학생들이 수준 높은 AI 교육을 경험하고 자신의 진로와 가능성을 발견할 수 있도록 교육 기회를 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.

정근식 서울시교육감은 "AI 시대에는 기술 활용 능력뿐 아니라 새로운 질문을 만들고 서로 다른 생각을 연결하며 함께 문제를 해결하는 역량이 중요하다"며 "전국 학생들이 AI라는 공통 관심사를 바탕으로 배우고 협력하며 자신의 미래를 설계하는 경험이 되기를 기대한다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com