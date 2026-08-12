마포구, 조직개편 단행...청년정책과·통합돌봄과 신설

AI 핵심 요약beta
- 마포구가 14일 민선 9기 첫 조직개편을 단행했다
- 청년정책과와 통합돌봄과를 신설해 정책을 강화했다
- 국은 8국에서 7국으로 줄이고 기능을 재배치했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 마포구가 민선 9기 주요 사업 추진을 위해 오는 14일 첫 조직개편을 단행한다고 12일 밝혔다.
이번 조직개편은 유사·연관 업무를 통합하고 주요 정책 분야에 행정력을 집중하는 데 초점을 맞췄다. 국 단위 조직은 기존 8국에서 7국으로 축소한다. 담당관과 과는 기존과 같은 2담당관·37과를 유지하고 팀은 1개 늘어난 159개로 운영한다. 주민들이 담당 업무를 쉽게 파악할 수 있도록 일부 부서 명칭도 변경한다.
가장 큰 변화는 청년과 돌봄 정책을 전담하는 조직 신설이다. 기존 고용협력과의 청년 지원 기능을 확대해 '청년정책과'를 신설하고 일자리와 창업 등 청년 관련 업무를 한곳으로 모은다. 올해 2분기 기준 마포구의 19~39세 청년 인구 비율은 34%로 서울 25개 자치구 가운데 네 번째로 높다.
복지 분야에서는 복지정책과에서 팀 단위로 담당했던 돌봄 기능을 별도의 '통합돌봄과'로 확대한다. 통합돌봄과에는 돌봄정책팀·돌봄지원팀·1인가구돌봄팀·마음돌봄팀을 두고 의료·요양 등 지역 돌봄 사업을 통합 관리한다.
기존 4개 과로 구성됐던 환경녹지국은 폐지하고 소속 부서를 업무 연관성에 따라 재배치한다. 깨끗한마포과와 자원순환과는 '청소행정과'로 통합해 행정관리국에 배치한다. 맑은환경과는 '환경과'로 명칭을 바꾸고 공원녹지과와 함께 도시환경국으로 옮긴다. 이에 따라 주택·도시계획·건축·환경·공원녹지 관련 업무를 도시환경국에서 연계해 추진한다.
기획과 예산 기능도 합친다. 새마포담당관과 예산정책과에 각각 나뉘어 있던 기능을 '기획예산과'로 통합해 정책 수립과 재원 배분의 연계성을 높인다.
홍보미디어과는 '홍보담당관'으로 개편해 부구청장 직속으로 배치한다. 문화예술과에는 기존 문화사업팀이 담당하던 종무 업무를 확대해 별도의 '종무팀'을 신설한다.
유동균 마포구청장은 "행정은 조직의 크기보다 구민에게 필요한 일을 얼마나 제대로 해내느냐가 중요하다"며 "역할에 맞게 힘을 모으고 행정의 중심을 구민에게 둬 주민이 변화를 체감할 수 있는 구정을 만들어 가겠다"고 말했다.
blue99@newspim.com