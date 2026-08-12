韩7月就业人数连续两个月增长 青年就业形势仍承压

纽斯频通讯社世宗8月12日电 韩国国家数据处12日发布的《2026年7月就业动向》显示，经季节调整后，7月15岁及以上就业人数为2886.2万人，较上月增加5.3万人；就业率为62.7%，环比提高0.1个百分点。

图为2日在首尔举行的2023"韩国就业招聘会"现场。【图片=纽斯频通讯社】

按同比计算，7月韩国就业人数为2913.6万人，较去年同期增加10.8万人，就业增幅继6月由负转正后进一步扩大。同期，15岁及以上人口就业率为63.3%，同比下降0.1个百分点；按照经合组织（OECD）统计标准计算的15岁至64岁人口就业率为70.3%，同比提高0.1个百分点。

从年龄层看，60岁及以上群体继续成为就业增长的主要动力，就业人数同比增加23.1万人；30岁和50岁年龄段就业人数分别增加6.5万人和3.3万人。与此同时，20岁年龄段就业人数减少20.4万人，40岁年龄段减少3.1万人。

青年就业形势仍然较为严峻。数据显示，15岁至29岁青年就业人数同比减少19.1万人，降至344.1万人；青年就业率为44.2%，同比下降1.6个百分点。

从行业看，医疗卫生和社会福利服务业就业人数同比增加17.3万人；文化艺术、体育和休闲服务业增加4.8万人；公共行政、国防及社会保障行政增加4.6万人。相比之下，农林渔业就业人数减少8万人，制造业减少6.8万人，建筑业减少5.7万人。

失业方面，7月韩国失业人数为77.6万人，同比增加5万人；失业率为2.6%，同比上升0.2个百分点。其中，青年失业人数同比增加4.1万人至25.1万人，青年失业率升至6.8%，较去年同期上升1.3个百分点。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社