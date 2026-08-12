서울역사박물관 '서울도시기본계획 '66' 수립 60년 맞아 특별전 개최

AI 핵심 요약beta
- 서울역사박물관이 12일 서울도시계획 대관람을 연다고 밝혔다
- 전시는 14일부터 11월 8일까지 서울의 60년 변화를 조명한다
- 강남·여의도 개발과 도로·지하철 형성을 문서로 보여준다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
대외비 문서 및 수기 도면 등 주요 자료 선보여
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울역사박물관이 서울 최초의 종합 장기 도시계획인 서울도시기본계획 '66' 수립 60주년을 맞아 특별전 서울 도시계획 대관람을 개최한다고 12일 밝혔다.
이번 전시는 이달 14일부터 11월 8일까지 개최한다. 1966년 계획가들이 구상한 서울의 미래상에서 출발해 지난 60년간 도시계획이 서울의 공간과 시민의 삶을 어떻게 변화시켰는지를 조명한다. 강남과 여의도 개발부터 도로·지하철 구축까지 현재 서울의 도시 구조가 만들어진 과정을 각종 문서와 지도, 도면 등을 통해 살펴볼 수 있다.
1966년은 서울의 급격한 팽창으로 체계적인 도시계획의 필요성이 커지던 시기다. 서울의 행정구역은 1955년 268㎢에서 1963년 613㎢로 확대됐다. 인구는 1955년 156만명에서 1966년 약 379만명으로 두 배 이상 늘었다. 이에 따라 주택난과 교통난, 도시 빈곤 등의 문제가 불거졌다.
서울시는 이러한 변화에 대응해 1966년 서울도시기본계획 '66을 마련했다. 서울 전체의 미래를 하나의 계획으로 종합한 최초의 도시기본계획이다. 1985년을 목표연도로 설정하고 적정인구 500만명을 전제로 약 713㎢ 규모 도시계획구역의 장기적인 발전 방향을 담았다.
계획에는 인구, 산업, 주거·공업지역뿐 아니라 도심과 부도심, 도로와 공원 등의 구상이 포함됐다. 이후 여의도, 강남, 영등포, 잠실 등이 새로운 중심지로 성장하면서 서울은 하나의 도심에 집중된 구조에서 여러 중심지가 연결된 다핵도시로 변화했다. 방사형·순환도로와 초기 지하철 구상 역시 현재 서울의 교통체계로 이어졌다.
전시에서는 1960년대 서울시 도시계획국 및 서울도시계획위원회가 작성한 문서, 지도, 도면도 공개된다. 여러 장을 이어 붙여 만든 1대 3000 축척의 대형 도면에는 당시 계획가들이 도로와 용도지역 등을 직접 덧그리고 수정한 흔적이 남아 있다.
1966년 서울시청 광장에서 열렸던 '8·15 도시계획 전시회'도 60년 만에 재현한다. 당시 전시회는 8월 15일부터 한 달간 열려 약 80만명의 시민이 찾았다. 시민들은 자신의 집과 토지에 도로가 들어서는지, 어느 지역이 개발되는지 등을 직접 확인하며 서울의 미래 계획을 접했다.
전시 마지막 공간에서는 1966년 이후 변화해 온 서울도시기본계획을 살펴보고 환경과 역사 보존, 도시재생, 기후위기 등 현재 서울이 직면한 도시 문제와 미래 방향을 다룬다. 관람객이 미래 서울에 대한 의견을 직접 남길 수 있는 참여 공간도 마련된다.
전시 기간에는 도시계획을 주제로 한 학술 행사도 열린다. 오는 14일에는 서울연구원 주관으로 '서울도시기본계획 모니터링의 어제, 오늘, 내일'을 주제로 전문가 토론회가 개최된다. 10월 7일에는 대한국토·도시계획학회와 함께 '도시가 만들어지는 방법: 계획이 만든 서울이야기'를 주제로 심포지엄을 진행한다.
정수인 서울역사박물관 박사는 "1966년의 계획이 오늘날 서울의 모습을 정확히 예언한 것은 아니지만 서울 전체의 미래를 함께 고민하기 시작한 중요한 출발점이었다"며 "익숙한 도로와 지하철, 강남과 여의도가 어떻게 만들어졌는지 살펴보고 앞으로의 서울에 대해서도 함께 생각해 보기를 바란다"고 말했다.
blue99@newspim.com