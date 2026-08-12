"아이돌봄서비스, 농협앱에서 신청해요"…NH올원뱅크서 13일 개시

AI 핵심 요약beta
- 성평등가족부가 12일 NH농협은행과 협력해 13일부터 NH올원뱅크에서 아이돌봄서비스를 제공한다고 밝혔다.
- 이용자는 앱에서 가입과 신청, 정부지원금 조회를 할 수 있게 됐다.
- 성평등가족부는 민간 앱 연계를 확대해 공공서비스 편의를 높이겠다고 했다.
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별도 누리집 방문 없이…양육가정 접근성·편의성↑
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 성평등가족부는 행정안전부 디지털서비스 개방 사업의 하나로 NH농협은행과 협력해 오는 13일부터 NH농협은행 모바일 앱 'NH올원뱅크'에서 아이돌봄서비스를 제공한다고 12일 밝혔다.
이에 따라 이용자는 기존 아이돌봄서비스 통합포털과 전용 애플리케이션뿐 아니라 평소 사용하는 NH올원뱅크 앱에서도 아이돌봄서비스 가입과 신청, 정부지원금 조회 등을 할 수 있게 된다.
아이돌봄서비스는 양육 공백이 발생한 가정에 아이돌보미가 찾아가 돌봄을 제공하는 사업이다. 통합포털과 전용 앱에서는 서비스 신청부터 아이돌보미와 아동 연계, 이용 내역 관리 등 서비스 전 과정을 지원하고 있다.
국민행복카드를 보유한 이용자는 NH올원뱅크 앱에서 바로 회원가입을 할 수 있다. 카드가 없는 경우에는 앱 안내에 따라 국민행복카드를 발급받은 뒤 서비스를 이용할 수 있다.
성평등가족부는 민간 플랫폼을 통해 공공 정책 서비스를 제공하는 디지털서비스 개방을 확대하고 있다. 지난해 6월에는 청소년 자원봉사(Dovol) 신청과 이력 조회 서비스를 우리은행·하나은행·신한은행·IBK기업은행 등 4개 은행 모바일 앱으로 개방했다.
김가로 성평등가족부 가족정책관은 "양육 가정이 별도 누리집을 방문하지 않고도 평소 이용하는 은행 앱에서 아이돌봄서비스를 손쉽게 신청하고 이용할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 민간과 협력을 확대해 국민이 아이돌봄 정책과 서비스를 더 편리하게 이용할 수 있도록 서비스 혁신을 이어가겠다"고 말했다.
hyeng0@newspim.com